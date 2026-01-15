Bu Telefon Çok Ucuz! 120Hz Ekran, 6 RAM ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OPPO, A6x isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Android telefonda yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olma küzere birçok özellik mevcut.

OPPO A6c Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.125 nit

1.125 nit Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Piksel Yoğunluğu: 256 PPI

256 PPI İşlemci: Snapdragon 685

Snapdragon 685 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Yazılım: Android 15 tabanlı ColorOS 15

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6c, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 1.125 nit parlaklık, 256 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yaklaşık 210 gram ağırlığında olan akıllı telefonda yüzde 90,6 ekran gövde oranı mevcut. Telefonda ayrıca USB Type-C portu da bulunuyor.

Akıllı telefonda Qualcomm'un işlemcisi Snapdragon 685 yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.8 GHz Cortex-A73 ve dört adet 1.9 GHz Cortex-A53 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Kısa süre önce tanıtılan OPPO A6x 5G ve OPPO A6t 5G'de ise Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. A6c modelinde 6.500 mAh batarya kapasitesi mevcut. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera, ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

OPPO A6c Fiyatı

IP64 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olan OPPO A6c için 899 yuan (5.583 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, zeytin yeşili ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümünün gelip gelmeyeceği belli değil.