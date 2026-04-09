120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! Unisoc İşlemci ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Ai+, Nova 2 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan telefonda Unisoc tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Ai+ Nova 2 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 600 nit

İşlemci: Unisoc T8200

RAM: 4 GB / 6 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Batarya: 6.000 mAh

Kablolu Şarj: 18W

Ana Kamera: 50 MP ana kamera

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS

Ön Kamera: 8 MP

Kalınlık: 8,7 mm

Ağırlık: 205 gram

Parmak İzi Sensörü: Var.

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Ai+ Nova 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Ai+'ın yeni telefonunda 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T8200 işlemcisi mevcut. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bir işlemcinin 12 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla daha az ısınma, daha uzun pil ömrü ve daha yüksek performans olmak üzere üç temel avantajı bulunuyor.

Orta segmentte konumlanan söz konusu işlemci, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty: Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu işlemci daha önce Meizu Note 16 ve Doogee Note 59'da da tercih edilmişti. 2026 yılının mart ayında tanıtılan Ai+ Pulse 2'de ise Unisoc T7250 işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Ai+ Nova 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Nova 2 5G'nin ekranı 6,75 inç büyüklüğüne sahip. Telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezinirken ve web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu fark belirgin şekilde hissediliyor. Pulse 2'de 6,74 inç ekran boyutu, HD+ çözünürlük, 120HZ yenileme hızı ve 450 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Ai+ Nova 2 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Ai+'ın yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Arka kamera 4K çözünürlükte 30 FPS, ön kamera ise 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Pulse 2'de de aynı kamera çözünürlüklerinin yer aldığını belirtelim.

Ai+ Nova 2 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Bütçe dostu telefon, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu batarya kapasitesi, standart kullanımda uzun pil ömrü sunacaktır. Cihazda ayrıca 18W kablolu şarj desteği mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pulse 2'de de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

Ai+ Nova 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Parmak izi sensörüne sahip olan Ai+ Nova 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Ai+ marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla Nova 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Ai+ Nova 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

4 GB RAM ve 64 GB Depolama: 96 dolar (4 bin 280 TL)

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 107 dolar (4 bin 771 TL)

Ai+ Nova 2 5G'nin 96 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 4 bin 280 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle günümüzde artık 64 GB depolama alanının çok yetersiz olduğunu belirteyim. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlıyor. Dolayısıyla Ai+ Nova 2 5G'de 64 GB yerine 256 GB seçeneğini görmek isterdim. Telefonun işlemcisinin ise hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile dâhil çoğu mobil oyun için yeterli olduğunu söyleyebilirim.

Telefonda yüksek yenileme hızının olmasının önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum çünkü bu, genel telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.