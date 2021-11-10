Nike League of Legends (LoL) Ayakkabısı Üretti

Nike, Riot Games ile yaptığı iş birliği kapsamında League of Legends (LoL) ayakkabısı tasarladı. Şirketin tasarladığı spor ayakkabı çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenildi. Nike tarafından üretilen ayakkabı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

League of Legends (LoL) Ayakkabısı Tasarımıyla Beğeni Topladı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Nike, Riot Games isimli video oyunu şirketi ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında bir spor ayakkabı tasarladı. Şirket, son birkaç yıldır Pro League'in resmi giyim tedarikçisiydi ancak tasarladığı formalar çok sayıda kişi tarafından pek beğenilmemişti.

Nike'ın yeni ayakkabısı, sahip olduğu tasarım ile büyük bir beğeni topladı. Ağırlıklı olarak siyah renge sahip olan ayakkabıda bazı güzel detaylar bulunuyor. Ayakkabının iç kısmında kırmızı renk tercih edilirken bağcıklarda ise beyaz renk kullanılmış.

Ayakkabının sol ve sağ taraflarında ejderha pulu deseni bulunuyor. Ayakkabının sol kısmında Nike logosu yer alıyor. Gün ışığında siyah renge sahip olan Nike logosu, karanlıkta beyaz görünüyor. Spor ayakkabının tabanı dişli bir tasarıma sahip.

LoL ayakkabısı Pro League'deki oyuncular için tasarlandı. Bu sebepten ötürü söz konusu ayakkabının herkese sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Ayakkabılar satışa sunulursa oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalabilir.

League of Legends Epic Games Store'a Eklendi

Epic Games, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, League of Legends PC, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra ve Valorant isimli popüler video oyunlarının dijital oyun mağazasına eklendiğini duyurmuştu. Söz konusu yapımları dijital oyun mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Dijital oyun mağazasına eklenen Riot Games'in başarılı yapımlarını oynayabilmek için yeni Riot İstemcisine gerek duyuluyor. Oynaması ücretsiz olan oyunlardan bir tanesi indirildiği takdirde yeni istemcinin kurulacağı ve bu oyunlara doğrudan erişimin sağlanacağı belirtildi.

Paylaşılan bilgilere göre eski oyuncular mevcut hesaplarına giriş yapmaya ve mevcut arkadaş listelerini kullanmaya devam edebilecek. Yeni Riot İstemcisi bu ayın başında dünya genelinde tüm oyuncuların kullanımına sunuldu.

Epic Games Store'un Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Yöneticisi Steve Allison, "Riot Games dünyanın en iyi geliştiricilerinden biri ve çığır açan pek çok eğlence serisinin de yaratıcısı. Bizimle iş birliği yapmayı seçerek oyunlarını Epic Games Store aracılığıyla milyonlarca yeni oyuncuya sunmalarından dolayı çok heyecanlıyız" dedi.