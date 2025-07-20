Stratejilerle Dolu Kule Savunma Oyunu Yakında Epic Games'te Ücretsiz Olacak!
Epic Games Store gelecek haftada da kullanıcılara ücretsiz oyun hediye edecek. Gelecek haftanın ücretsiz oyunu ise Legion TD 2 olacak. İşte detaylar!
Her hafta ücretsiz yapımlar ve cazip indirimleri oyuncularla buluşturan Epic Games, kullanıcılarını gelecek hafta da mutlu edecek. Geçtiğimiz hafta ünlü bir strateji oyununu ücretsiz olarak sunan platform, şimdi de önümüzdeki hafta kütüphanelere ücretsiz olarak eklenebilecek yeni oyununu duyurdu. İşte Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu...
Legion TD 2 Yakında Epic Games'te Ücretsiz Olacak
Epic Games Store’un gelecek hafta ücretsiz olacak kullanıcılara hediye edeceği oyun Legion TD 2 oldu. strateji ve kule savunma türlerini ustaca harmanlayan Legion TD 2, çok oyunculu yapısıyla rekabetçi anlara ev sahipliği yapıyor.
Oyuncular, gelen düşman dalgalarına karşı kendi askeri birimlerini inşa ederek krallıklarını savunmaya çalışırken, aynı zamanda ekonomik ve askeri baskılarla rakip krallığın kulelerini düşürmeyi hedefliyor. uygulayarak.
Derin stratejik seçenekleri, farklı ırklar ve birim kombinasyonlarıyla oyunculara her maçta farklı deneyimler sunan Legion TD 2, hem tek başına hem de takım halinde oynama imkanıyla sıra tabanlı strateji oyunları severler için sürükleyici bir deneyim vadediyor. Oyunun Steam'de 11.99 dolar, Epic Games'te ise 279 TL karşılığında satın alınabildiğini belirtelim.
Legion TD 2, 24 Temmuz il3 31 Temmuz tarihleri arasında Epic Games'te ücretsiz olacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak sunulan Sid Meier's Civilization VI: Platinum Edition oyununu bu tarihe kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebileceğinizi de duyuralım.
Legion TD 2 Nasıl Ücretsiz Oynanır?
- Epic Games Store'u açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Oyunların sayfasını görüntüleyin.
- Legion TD 2 oyununu aratın.
- "Yükle" butonuna basın.
Legion TD 2 Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Dual Core veya AMD 2.8GHz+
- RAM: 8 GB
- Video Kartı: Nvidia GTX 960 / AMD R9 280X
- DirectX: Versiyon 10
- Depolama: 2 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 11 64-bit
- İşlemci: Intel Quad Core veya AMD 2.8GHz+
- RAM: 16 GB
- Video Kartı: Nvidia GTX 1060 / AMD RX 580
- DirectX: Versiyon 11
- Depolama: 5 GB
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Epic Games'in ilerde hangi oyunları ücretsiz olarak sunmasını istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...