Legion TD 2'de düşman dalgalarına karşı savunma stratejileri oluşturun ve rakiplerinizi alt edin. Bu benzersiz kule savunma oyununu hemen indir.

Kemal Tavus - 5 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

AutoAttack Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Legion TD 2, 1 Ekim 2021'de piyasaya sürülmüş olup oyunculara hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlarda sınırsız tekrar oynanabilirlik sunan bir kule savunma oyunudur. Legion TD 2 düşman dalgalarına karşı savunma yaparken rakiplerin kralını yok etmeyi amaçlayan bir yapım.

Oynanış Mekanikleri Legion TD 2, oyuncuların kendi ordularını oluşturup düşman dalgalarına karşı savunma yapmalarını gerektirir. Her biri benzersiz yeteneklere sahip 100'den fazla savaşçı arasından seçim yaparak savunma hattınızı kurabilirsiniz. Oyun 8 farklı lejyon ve milyonlarca olası kombinasyon sunarak stratejik çeşitliliği artırır. Bu sayede her oyun, farklı bir deneyim ve meydan okuma sunar.

Legion TD 2, strateji ve kule savunma türlerini seven oyuncular için benzersiz bir deneyim sunar. Sınırsız kombinasyonlar, çeşitli oyun modları ve aktif topluluğu ile her seferinde farklı bir meydan okuma arayanlar için ideal bir seçimdir. Takım çalışması, strateji ve öngörü becerilerinizi test etmek istiyorsanız, Legion TD 2 tam size göre bir oyun.

Legion TD 2 İndir

Hemen Legion TD 2 indirin! Legion TD 2'de stratejik savunma ve takım çalışmasıyla rakiplerinizi alt edin ve kralınızı koruyun!

Legion TD 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel veya AMD'den 2.8GHz+ hızında çift çekirdek

: Intel veya AMD'den 2.8GHz+ hızında çift çekirdek Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX 960 / AMD R9 280X

: Nvidia GTX 960 / AMD R9 280X DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

: 2 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Tek oyunculu ve co-op özellikleri için internet bağlantısı gereklidir.

















