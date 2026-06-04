Realme'nin 8000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Tanıtım Tarihi Açıklandı

Realme'nin yeni telefonu P4R 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda P4R 5G'nin tanıtım tarihi ve bazı özellikleri açıklandı. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak cihaz, çok yakında tanıtılacak. Telefonda ayrıca Mediatek'in orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Realme P4R 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, gri ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip Realme P4R 5G, 10 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Realme logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

Realme P4R 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4R 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herahngi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C63, Realme C61 ve Realme C75 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak P4 5G satılmıyor. Dolayısıyla Realme P4R 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme P4R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

P4R 5G'nin 313 dolardan daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 14 bin 390 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 29 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiylie satışa sunulabileceğini belirtelim.

Realme P4R 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 Depolama: 256 GB

256 GB Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

IP65 sertifikası Ana Kamera: 50 MP kamera

50 MP kamera İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme P4R 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu 144Hz yenileme hızı ve 1.200 nit parlaklık sunacak. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiği anlamına geliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz değerinin akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim.

1.200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça kullanılabilmesine imkân tanıyor. Bu arada Realme P4 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda da AMOLED ekran görebiliriz. Çok canlı renklere sahip olan bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Realme P4R 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonu gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alacak. Orta segment telefonlar arasında oldukça popüler olan bu İşlemci daha önce iQOO Z10 Lite, Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti.

Dimensity 6300, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu işlemci, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Örneğin Call of Duty Mobile ortalama 40 FPS, PUBG Mobile ise ortalama 60 FPS'te oynanabiliyor.

Realme P4R 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

P4R 5G, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Bu, uzun pil ömrü elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Telefon ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse P4 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla yeni modelin P4 5G'den daha uzun bir pil ömrü sunacağını söylemek mümkün.

Realme P4R 5G'nin Arka Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ise henüz açıklanmadı. Bu arada P4 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

P4 5G'nin kamera özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni modelin ön kamerası 16 megapiksel çözünürlüğünde olabilir. Yeni telefonda ayrıca bir ultra geniş açılı akmera görebiliriz. Ultra geniş açılı kameranın geniş alanları tek kareye sığdırdığını belirtelim. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Editörün Yorumu

Realme P4R 5G'nin batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Diğer yandan suya dayanıklılık da önemli bir avantaj sağlayacak. Takdir edersiniz ki bazen hiç beklenmedik anlarda yağmur yağmaya başlayabiliyor. Dayanıklı olması sayesinde böyle durumlarda minimum çaba sarf etmeniz işe yarayacaktır.