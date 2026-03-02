24 GB RAM'li Oyun Tableti AnTuTu Testine Girdi! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo Legion Y700 2026 ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Lenovo Legion Y700 2026 AnTuTu testinde ortaya çıktı. Tabletin AnTuTu testinde sergilediği performans ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Tablet, Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi ile birlikte gelecek.

Lenovo Legion Y700 2026 AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

Lenovo Legion Y700 5. nesil olarak da bilinen Legion Y700 2026, AnTuTu testinde 4 milyon 532 bin 189 puan alarak önemli bir başarı elde etti. Bu test sonucuna göre tablette PUBG Mobile, Asphalt 9 Legends ve Genshin Impact dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Lenovo Legion Y700 2026'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1904 x 3040 piksel

1904 x 3040 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Piksel Yoğunluğu: 408 PPI

408 PPI Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9000 mAh üzeri

9000 mAh üzeri Şarj Hızı: 68W

Tablette Qualcomm tarafından 3. nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Lenovo Legion Y700 (4. nesil) ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile satışa sunulmuştu.

Tablet 9000 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olacak. Legion Y700 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Önceki modelde 7600 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Yeni tabletin RAM tarafında 12 GB, 16 GB ve 24 GB seçenekleri, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak.

Lenovo Legion Y700 2026 Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Lenovo Legion Y700'ün 2026 yılının mart ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Lenovo Legion Y700'ün 4. nesil sürümü Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'da satışa sunulması beklenmiyor. Konuya dair açıklama yapılmadı.

Lenovo Legion Y700 2026'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo Legion Y700 (4. nesil) için 3 bin 299 yuan (21.164 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Legion Y700 2026'nın önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin 3 bin 500 yuan (22.454 TL) fiyat etiketine sahip olabilir. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Lenovo Legion Y700 2026'nın oyun tabletleri arasında en iddialı modellerden biri olacağını düşünüyorum. 24 GB RAM ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde çalışacaktır. Tablet sadece performansıyla değil aynı zamanda uzun pil ömrüyle de dikkatleri üzerinde toplayacak. Uzun pil ömrü özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Şarj endişesi yaşamadan uzun süre oyun oynanabilir, film veya dizi izlenebilir.