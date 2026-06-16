Lenovo'dan 10.200 mAh Bataryalı Tablet! Dev Hoparlöre Sahip

Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Tab Plus Gen 2'yi tanıttı. Bununla birlikte tabletin özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Arka yüzeyinde büyük bir hoparlöre sahip olan cihaz, bu sayede müzik dinlemeyi ve film izlemeyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Lenovo Tab Plus Gen 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1500 x 2560 piksel

1500 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 10.200 mAh

10.200 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16

Tabletin arka yüzeyinde dokuz adet ses sürücüsüne sahip büyük boyutta bir hoparlör bulunuyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen bu hoparlör, derin baslar ve net ses sunuyor. Cihaz ayrıca bluetooth hoparlör moduna da sahip. Bu mod sayesinde tablet yalnızca hoparlör gibi kullanılabiliyor. Ayrıca Cihazda stand da bulunuyor. Bu stand sayesinde tablet hem dikey hem de yatay şekilde rahatça kullanılabiliyor. Bu, özellikle film, dizi veya video izlerken önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Lenovo Tab Plus Gen 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

Lenovo'nun yeni tableti, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1500 x 2560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Hertz (Hz), ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Örneğin 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterlidir. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Lenovo Tab Plus Gen 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Tab Plus Gen 2'de Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

İşlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. İşlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7400 işlemcisi, Realme P4 5G, Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de tercih edilmişti. Bu arada Lenovo'nun diğer tablet modeli Legion Tab Gen 5'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.

Lenovo Tab Plus Gen 2'nin Bataryası Kaç mAh?

Lenovo'nun yeni tableti, 10.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek batarya kapasitesi, mobil cihazın uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmıyor. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Legion Tab Gen 5'te 9.000 mAh batarya kapasitesi ve 68W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Lenovo Tab Plus Gen 2'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tab Plus Gen 2'nin arka yüzeiynde 13 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Legion Tab Gen 5'te 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kamear ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Lenovo Tab Plus Gen 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Dolayısıyla Lenovo Tab Plus Gen 2'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Lenovo Tab Plus Gen 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Tab Plus Gen 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 429 euro (23 bin TL)

429 euro (23 bin TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 479 euro (25 bin 737 TL)

Lenovo Tab Plus Gen 2'nin 429 euro olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 23 bin TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 33 bin TL civarında olabilir. Lenovo Tab Plus Gen 2'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Lenovo Tab Plus Gen 2'nin ses sisteminden pil ömrüne kadar birçok konuda oldukça iddialı bir tablet modeli olduğunu düşünüyorum. Gelişmiş hoparlör sistemi sayesinde tablette film izlemek, müzik dinlemek ve oyun oynamak oldukça keyifli olacaktır. Cihazın ayrıca uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bunların yanı sıra tablette dahili bir stand olması da önemli bir avantaj.