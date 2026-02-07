Lenovo 32 GB RAM'li Bilgisayar Tanıttı! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo, ThinkBook 14+ isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayar güçlü işlemci, 32 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Lenovo ThinkBook 14+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 14,5 inç

14,5 inç Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 3072 piksel

1920 x 3072 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: AMD Ryzen AI 7 H 450

AMD Ryzen AI 7 H 450 Ekran Kartı: Radeon 860M

Radeon 860M RAM: 32 GB LPDDR5X

32 GB LPDDR5X SSD: 1 TB PCIe 4.0

1 TB PCIe 4.0 Batarya: 99.9 Wh

99.9 Wh Portlar: 2 x USB4, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1 FRL, RJ45 Ethernet, SD kart okuyucu, 3,5 mm jak

2 x USB4, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1 FRL, RJ45 Ethernet, SD kart okuyucu, 3,5 mm jak Wi-Fi 7: Destekliyor.

14,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo ThinkBook 14+, 1920 x 3072 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Hem oyunlarda hem de hızlı hareket eden sahnelerin yer aldığı film, dizi ve videolarda daha pürüzsüz bir görüntü sağlanıyor.

Bilgisayar gücünü AMD Ryzen AI 7 H 450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet yüksek performanslı Zen 5 çekirdeği ve dört adet verimlilik Zen 5c çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Normalde 2.0 GHz hızda çalışan bu işlemci, turbo modda 5.1 GHz hıza ulaşabiliyor.

Zen 5 ve Zen 5c çekirdekleri sayesinde hem yüksek performans hem de enerji verimliliği elde ediliyor. 50 TOPS NPU sayesinde yapay zekâ uygulamalarında güçlü bir performans sağlanıyor. Ekran kartı tarafında ise Radeon 860M entegre GPU bulunuyor. Bilgisayar Wi-Fi 7 teknolojisini de destekliyor.

Portlar arasında iki adet USB4, iki adet USB 3.2 Gen1, bir adet HDMI 2.1 FRL, bir adet RJ45 Ethernet, bir adet SD kart okuyucu ve bir adet 3,5 mm jak bulunuyor. Laptopta 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD yer alıyor. PC'de ayrıca 99.9 Wh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor.

Lenovo ThinkBook 14+ Fiyatı

Dolby Atmos teknolojisini destekleyen Lenovo ThinkBook 14+'ın 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye sahip olan sürümü için 6 bin 999 yuan (43 bin 868 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan dizüstü bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil.