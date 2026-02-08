165Hz Ekranlı Lenovo ThinkBook 16+ Tanıtıldı! 32 GB RAM'i Var

Lenovo, yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. ThinkBook 16+ olarak isimlendirilen bilglisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Dizüstü bilgisayarda AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Laptop ayrıca yüksek yenileme hıız ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Lenovo ThinkBook 16+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

16 inç Ekran Çözünürlüğü: 3.2K

3.2K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit RAM: 32 GB LPDDR5X

32 GB LPDDR5X İşlemci: AMD Ryzen AI 7 H 450

AMD Ryzen AI 7 H 450 Ekran Kartı: Radeon 860M

Radeon 860M Depolama: 1TB PCIe 4.0 SSD

1TB PCIe 4.0 SSD Batarya: 99.9Wh

99.9Wh Portlar: 2 x USB4, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1 FRL (48Gbps), RJ45 Ethernet, SD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo ThinkBook 16+, 3.2K çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modeli ayrıca yüzde 100 DCI-P3 renk gamını kapsıyor.

ThinkBook 16+'ta AMD Ryzen AI 7 H 450 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet yüksek performanslı Zen 5 çekirdeği ve dört adet verimlilik Zen 5c çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. 2.0 GHz hızda çalışan Ryzen AI 7 H 450, turbo modda 5.1 GHz hıza çıkabiliyor.

Bilgisayarda yer alan NPU, 50 TOPS’a kadar yapay zekâ hesaplama gücü sağlıyor. Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen dizüstü bilgisayarın ekran kartı tarafında ise entegre Raden 860M bulunuyor. Lenovo tarafından tanıtılan laptopta 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile birlikte geliyor.

Portlar arasında iki adet USB4, iki adet USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1 FRL (48Gbps), RJ45 Ethernet, SD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor. Laptop 99.9Wh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. 140W adaptör ise biligsayarın kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Lenovo ThinkBook 16+ Fiyatı

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkBook 16+'ın 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye sahip olan sürümü için 6 bin 999 yuan (43 bin 868 TL) fiyat etiketi belirlendi. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen bilgisayar Çin'de satışa sunuldu. Dizüstü bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil.