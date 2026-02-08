165Hz Ekranlı Lenovo ThinkBook 16+ Tanıtıldı! 32 GB RAM'i Var
Lenovo ThinkBook 16+'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lenovo ThinkBook 16+'ta AMD Ryzen AI 7 H 450 işlemcisi bulunuyor.
- Bilgisayar, 3.2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor.
- ThinkBook 16+ için 6 bin 999 yuan (43 bin 868 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Lenovo, yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. ThinkBook 16+ olarak isimlendirilen bilglisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Dizüstü bilgisayarda AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Laptop ayrıca yüksek yenileme hıız ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Lenovo ThinkBook 16+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 16 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 3.2K
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Ekran Parlaklığı: 500 nit
- RAM: 32 GB LPDDR5X
- İşlemci: AMD Ryzen AI 7 H 450
- Ekran Kartı: Radeon 860M
- Depolama: 1TB PCIe 4.0 SSD
- Batarya: 99.9Wh
- Portlar: 2 x USB4, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1 FRL (48Gbps), RJ45 Ethernet, SD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi
16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo ThinkBook 16+, 3.2K çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modeli ayrıca yüzde 100 DCI-P3 renk gamını kapsıyor.
ThinkBook 16+'ta AMD Ryzen AI 7 H 450 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet yüksek performanslı Zen 5 çekirdeği ve dört adet verimlilik Zen 5c çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. 2.0 GHz hızda çalışan Ryzen AI 7 H 450, turbo modda 5.1 GHz hıza çıkabiliyor.
Bilgisayarda yer alan NPU, 50 TOPS’a kadar yapay zekâ hesaplama gücü sağlıyor. Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen dizüstü bilgisayarın ekran kartı tarafında ise entegre Raden 860M bulunuyor. Lenovo tarafından tanıtılan laptopta 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile birlikte geliyor.
Portlar arasında iki adet USB4, iki adet USB 3.2 Gen1, HDMI 2.1 FRL (48Gbps), RJ45 Ethernet, SD kart okuyucu ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor. Laptop 99.9Wh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. 140W adaptör ise biligsayarın kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.
Lenovo ThinkBook 16+ Fiyatı
Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modeli ThinkBook 16+'ın 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye sahip olan sürümü için 6 bin 999 yuan (43 bin 868 TL) fiyat etiketi belirlendi. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen bilgisayar Çin'de satışa sunuldu. Dizüstü bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair henüz herhangi bir bilgi mevcut değil.