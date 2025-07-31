Lenovo'dan Çok Ucuz Oyun Tableti Geliyor! Güçlü İşlemciye Sahip

Geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı Xiaoxin Pad 11 2025'i duyuran Lenovo, çok yakında yeni bir tablet tanıtacak. Lenovo Xiaoxin Pro GT isimli oyun odaklı tabletin fiyatı belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre tablet uygun fiyata güçlü donanım sunacak.

Lenovo Xiaoxin Pro GT'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lenovo Xiaoxin Pro GT'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 1.799 yuan (10.205 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 2.299 yuan (13.041 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

Lenovo Xiaoxin Pro GT'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere topladma sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 14 Ultra'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Tablet 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak. 8.860 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 68W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

11,1 inç ekran büyüklüğüne sahip Lenovo Xiaoxin Pro GT, LCD ekran üzerinde 2000 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 458 gram ağırlığındaki Xiaoxin Pro GT 5,99 mm kalınlığında olacak.

Lenovo Xiaoxin Pro GT Ne Zaman Çıkacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Lenovo Xiaoxin Pro GT 6 Ağustos 2025 tarihinde Çin'de tanıtılacak. Tabletin küresel sürümünün ne zaman geleceği ise henüz belli değil.