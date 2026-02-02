Japon Otomobil Devinin Popüler Arabası Artık Üretilmeyecek

Lexus LC serisinin geleceği ile ilgili söylentiler doğrulandı. Son derece şık tasarıma sahip olan iki kapılı coupe ve üstü açık LC modelinin üretiminin durdurulacağı ortaya çıktı. Şimdiye kadar on binin üzerinde satış miktarına ulaşan araba ile birlikte motora veda edileceği öğrenildi.

Lexus LC Serisine Veda Vakti Geldi

Reddit'te paylaşılan belgeye göre LC 500'ün üretimi 2026 model yılından sonra resmen son verilecek. Belgede coupe modelinin 2018 model yılı için piyasaya sürülmesinden bu yana LC'nin nasıl bir değişim sürecinden geçtiğine dikkat çekilirken Aralık 2025 tarihine kadar 15 binden fazla LC satışının yapıldığı da belirtildi.

LC coupe ve cabrio modelleri, bu yazın sonunda üretimden kalktıktan sonra Lexus'un kalan tek V8 motoru da onlarl abirlikte gidecek. Bu 5,0 litrelik motor, yakın zamanda IS serisinden de çıkarılmıştı. Altı silindirli hibrit versiyon LC 500h zaten 2025 model yılından sonra sessizce rafa kaldırılmıştı.

Lexus, bu karara gerekçe olarak müşteri taleplerini ve sürekli olarak gözden geçirilen pazar stratejilerini gösterdi. Lexus LC serisinin yerini tam olarak neyin alacağı henüz net değil ancak LFA konsepti ile gelecekte elektrikli spor otomobillere yoğunlaşacağının ilk ipucunu vermişti.

Lexus LC'nin sevilmesinin en önemli sebepleri arasında yüksek hız ve arabanın agresif yönünü öne çıkaran motor sesi bulunuyor. Yeni arabalar da tıpkı LC serisi gibi performans konusunda iyi bir iş çıkarırsa müşterilerin dikkatini doğrudan üzerine çekebilir. Yine de ne kadar iyi bir performans sergileyecek olursa olsun, üretimden kaldırılan araçları unutturmasının pek mümkün görünmüyor.