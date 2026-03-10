LG 51,6 İnç Oyun Monitörü Tanıttı! 240Hz Ekrana Sahip

Dev ekranlı oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. LG, UltraGear Evo 52G930B isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere bi rçok özelliğiyle öne çıkıyor.

LG UltraGear Evo 52G930B'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 51,6 inç

51,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 5120 piksel

2160 x 5120 piksel Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Kontrast Oranı: 4000:1

4000:1 Parlaklık: 600 nit

600 nit Renk Derinliği: 10-bit

10-bit Renk Gamı: %95 DCI-P3

%95 DCI-P3 Kavis: 1000R

1000R Portlar: 1 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C, 2 x USB-A ve 1 x 3,5 mm ses girişi

1 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C, 2 x USB-A ve 1 x 3,5 mm ses girişi Ses: 10W çift stereo hoparlör

LG UltraGear Evo 52G930B, 51,6 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, HVA panel üzerinde 2160 x 5120 piksel çözünürlük, 1 ms tepki süresi ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi eçvrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

Oyun monitörü, yüzde 95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Bu sayede hem grafik tasarım gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda büyük bir avantaj elde ediliyor. Monitörde 10W gücünde çift stereo hoparlör yer alıyor.

Monitör, AMD FreeSync teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmadığında görüntü yırtılması ve takılma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. AMD FreeSync, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırarak bu sorunların yaşanmamasını sağlıyor. Dolayısıyla monitörde ekran yırtılması ve takılma gibi problemlerle karşılaşılmıyor.

LG'nin yeni monitörünün portları arasında bir adet DisplayPort 2.1, iki adet HDMI 2.1, bir adet USB-C, iki adet USB-A ve bir adet 3,5 mm ses girişi bulunuyor. VESA DisplayHDR 600 sertifikasına sahip olan monitör 600 nit parlaklık ve 4000:1 kontrast oranı sunuyor. VESA 100 x 100 desteği sayesinde monitör ayrıca duvara monte de edilebiliyor.

LG UltraGear Evo 52G930B Türkiye'de Satılacak mı?

LG, UltraGear Evo 52G930B'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Türkiye'de LG marka çok sayıda monitör satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda UltraGear Evo 52G930B'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

LG UltraGear Evo 52G930B'nin Fiyatı Ne Kadar?

LG UltraGear Evo 52G930B için 1.999 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 88 bin 68 TL'ye denk geliyor. Buna göre monitörün tahmini vergili fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Monitörün Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle monitörün farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

LG UltraGear Evo 52G930B'nin oyun monitörleri arasında en iddialı modellerden biri olduğunu düşünüyorum. Bence devasa büyüklükte kavisli ekran hem oyun oynarken hem de dizi ve film izlerken deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki hızı ise özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacaktır. Fiyat etiketi ise çok yüksek.