LG 51,6 İnç Oyun Monitörü Tanıttı! 240Hz Ekrana Sahip
LG UltraGear Evo 52G930B'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, dev ekrana sahip monitör neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- LG UltraGear Evo 52G930B, 51,6 inç ekran büyüklüğüne sahip.
- Monitör, 2160 x 5120 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor.
- Monitör için 1.999 dolar (88.068 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Dev ekranlı oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. LG, UltraGear Evo 52G930B isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere bi rçok özelliğiyle öne çıkıyor.
LG UltraGear Evo 52G930B'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 51,6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 5120 piksel
- Yenileme Hızı: 240Hz
- Tepki Süresi: 1 ms
- Kontrast Oranı: 4000:1
- Parlaklık: 600 nit
- Renk Derinliği: 10-bit
- Renk Gamı: %95 DCI-P3
- Kavis: 1000R
- Portlar: 1 x DisplayPort 2.1, 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C, 2 x USB-A ve 1 x 3,5 mm ses girişi
- Ses: 10W çift stereo hoparlör
LG UltraGear Evo 52G930B, 51,6 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, HVA panel üzerinde 2160 x 5120 piksel çözünürlük, 1 ms tepki süresi ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, özellikle Counter Strike 2 ve Valorant gibi eçvrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde önemli bir avantaj sağlıyor.
Oyun monitörü, yüzde 95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Bu sayede hem grafik tasarım gibi profesyonel işlerde hem de oyunlarda büyük bir avantaj elde ediliyor. Monitörde 10W gücünde çift stereo hoparlör yer alıyor.
Monitör, AMD FreeSync teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmadığında görüntü yırtılması ve takılma gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. AMD FreeSync, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırarak bu sorunların yaşanmamasını sağlıyor. Dolayısıyla monitörde ekran yırtılması ve takılma gibi problemlerle karşılaşılmıyor.
LG'nin yeni monitörünün portları arasında bir adet DisplayPort 2.1, iki adet HDMI 2.1, bir adet USB-C, iki adet USB-A ve bir adet 3,5 mm ses girişi bulunuyor. VESA DisplayHDR 600 sertifikasına sahip olan monitör 600 nit parlaklık ve 4000:1 kontrast oranı sunuyor. VESA 100 x 100 desteği sayesinde monitör ayrıca duvara monte de edilebiliyor.
LG UltraGear Evo 52G930B Türkiye'de Satılacak mı?
LG, UltraGear Evo 52G930B'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Türkiye'de LG marka çok sayıda monitör satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda UltraGear Evo 52G930B'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.
LG UltraGear Evo 52G930B'nin Fiyatı Ne Kadar?
LG UltraGear Evo 52G930B için 1.999 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 88 bin 68 TL'ye denk geliyor. Buna göre monitörün tahmini vergili fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Monitörün Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle monitörün farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.
ASUS 32 GB RAM'li Bilgisayar Tanıttı! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası
ASUS NUC 16 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, mini bilgisayarda hangi işlemci bulunuyor? İşte kolayca taşınabilen bilgisayara dair detaylar!
Editörün Yorumu
LG UltraGear Evo 52G930B'nin oyun monitörleri arasında en iddialı modellerden biri olduğunu düşünüyorum. Bence devasa büyüklükte kavisli ekran hem oyun oynarken hem de dizi ve film izlerken deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki hızı ise özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacaktır. Fiyat etiketi ise çok yüksek.