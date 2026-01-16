Yeni Life Is Strange Oyunu Geliyor! İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Square Enix ve Deck Nine, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda yeni Life is Strange oyununun yakında duyurulacağını açıkladı. Bu oyun ilk olarak birkaç gün önce bir derecelendirme sitesinde "Life is Strange: Reunion" olarak adlandırılmıştı. İsmi henüz kesin olmasa da çok fazla beklemeye gerek kalmayacak gibi görünüyor.

Yeni Life Is Strange Oyunu Ne Zaman Duyurulacak?

Life Is Strange'in resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre yeni oyun, 20 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak. Bu duyuru canlı yayınla birlikte yapılacak. Söz konusu yayında oyunla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar açıklığa kavuşacak. Bu arada paylaşımda "Gerçeği söylentiden ayırın" ifadesi de yer aldı. Bunun oyunun konusu ile ilgili olabileceği düşünülüyor.

January 20. 10am PST / 1pm EST / 6pm GMT / 7pm CET.



January 20. 10am PST / 1pm EST / 6pm GMT / 7pm CET.

Paylaşılan videoda "Life Is Strange 2026'da dönüyor" yazısının önünde Max Caulfield'ın arkasında yürüyen, yüzü tam görünmeyen fakat karga desenli bir ceket giyen bir kişi bulunuyor. Sırtındaki simgeye bakılacak olursa bunun Chloe Price olduğunu söylemek mümkün. Oyunun ismine gelecek olursak Reunion adının sadece geçici bir kod adı olması muhtemel.

Life Is Strange Nasıl Bir Oyun Serisi?

Life Is Srange serisinin hemen hemen her oyunu, en duygusal oyunlar arasında yer alıyor. Oyuncunun yaptığı seçimlere göre şekillenen bir oynanışa odaklanan seri, doğaüstü yeteneklere sahip genç karakterlerin hikâyesini temel alıyor. Birçok oyunda karakterlerin özel yeteneği bulunuyor. Örneğin Max Caulfield, zamanı geriye alabilirken Daniel Diaz telekinetik güçlere, Alex Chen ise duyguları hissetme yeteneğine sahip.

Serinin her oyunu farklı bri temayı merkezine alıyor. Max ve Chloe karakterlerini merkezine alan orijinal Life Is Strange oyunu, arkadaşlık ve pişmanlık gibi konulara odaklanırken True Colors'ta ise aidiyet hissi gibi konuların üzerinde duruldu. Yeni oyunla ilgili verilen ipuçlarına bakılacak olursa yakında duyurulacak oyun da öncekiler gibi konusuyla oyuncuları etkileyecek.