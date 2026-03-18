Yeni Life Is Strange Oyunu Yolda! Sistem Gereksinimleri Netleşti

Life Is Strange: Reunion, ilk duyurulduğu andan bu yana heyecanla bekleniyor. Oyunun piyasaya sürülmesinin önünde çok az bir zaman kalmışken oyuncuların kafasındaki en büyük soru işaretlerinden biri ortadan kaldırıldı. Oyunu düşük, yüksek ve çok yüksek ayarlarda çalıştırmak için hangi sistem gereksinimlerinin karşılanması gerektiği açıklığa kavuşturuldu.

Life Is Strange: Reunion'in Sistem Gereksinimleri Neler?

Life Is Strange'i bilgisayarınızda sorunsuz şekilde çalıştırıp çalıştıramayacağınız için minimum sistem gereksinimleri incelemelisiniz. Oyunda ideal performansı alıp alamayacağınızı merak ediyorsanız önerilen sistem gereksinimlerine göz atabilirsiniz. Öte yandan oyunu 1440p ve 2160p oynamak için hangi donanım bileşenlerine sahip olunması gerektiğine de bakabilirsiniz.

Life Is Strange: Reunion'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 1660 / Intel Arc A750

Depolama Alanı: 30 GB

Life Is Strange: Reunion'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6650 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060

Depolama alanı: 30 GB

Life Is Strange: Reunion'in 1440p (Performans) Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6700 XT / NVIDIA GeForce RTX 3070

Depolama Alanı: 30 GB

Life Is Strange: Reunion'in 2160p (Ultra) Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6900 XT / NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX: 12

Depolama Alanı: 30 GB

Life Is Strange: Reunion'in 2160p (Hella High) Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4080

Depolama Alanı: 30 GB

Life Is Strange: Reunion Nasıl Bir Oyun?

En iyi aksiyon oyunları arasına katılmaya hazırlanan Life Is Strange: Reunio, Caledon Üniversitesinde geçen bir oyun. Deck Nine tarafından geliştirilen oyun, serinin önceki karakterlerinden Max ve Chloe'nin her ikisinin de oynanmasına imkân tanıması ile diğer Life Is Strange oyunlarından önemli bir farka sahip olacak.

Max, oyunda zamanı geri sarma ve manipüle etme yeteneklerine sahip olacak. Önemli kararları geri alabilecek veya bir şeyin tekrar yaşanmasını sağlayabilecek. Chloe ise zekasıyla ön plana çıkacak. Çok hızlı düşünebilen bu karakter, şüphelileri düşünerek etkileyebilecek. Hikâye, Max'in üniversiteyi bir yangından kurtarmak için zamanı geri sarma yeteneğini kullanmasıyla şekillenecek. Ona yardımcı olacak kişi ise Chloe olacak.

Life Is Strange: Reunion Ne Zaman Çıkacak?

Life Is Strange, 26 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, PC oyuncuları tarafından hem Steam ve Microsoft Store üzerinde satın alınabilecek. Konsol oyuncuları ise oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series S / X'te oynayabilecek. Oyun şu an ön siparişe açık durumda. Steam'de standart sürüm için 29.99 dolar (1.326 TL), deluxe sürüm içinse 39.99 dolar (1.768 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Editörün Yorumu

Sadece beş adet oyun oynama imkânım olsaydı muhtemelen bu listenin büyük bir kısmını Life Is Strange oyunları doldururdu. Yani bu serinin bende çok ayrı bir yeri bulunuyor ve yeni oyundan beklentilerim de oldukça yüksek. Tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi bu oyunun da oyuncuların saatlerini seve seve feda edebileceği bir yapım olacağını düşünüyorum.