En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 10 Yıllık Oyun İlk 3'te

Valve, her hafta oyuncuların en çok hangi oyunlara para harcandığını gösterdiğini ortaya koyan bir liste yayınlıyor. Steam'de en çok satılan oyunları açıklığa kavuşturan bu haftaki listenin zirvesinde ise geçtiğimiz haftanın da lideri olan Slay the Spire 2 konumlandı. Öte yandan Türkiye'de de sevilen futbol oyunu sırasını korudu.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (10-17 Mart 2026)

Steam'in 10-17 Mart tarihlerini kapsayan yeni çok satılan oyunlar listesine göre geçen haftanın da lideri konumunda olan Slay the Spire 2 bir kez daha ilk sırada yer alarak oyuncuları kendine ne kadar çok bağladığını gösterdi. Bu liste, Türkiye özelinde ele alındığındaysa çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Öyle ki söz konusu oyun kendine ilk 3'te bile yer bulamıyor.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Satılan Oyunlar

Steam'de tüm dünyanın en çok satın aldığı oyunların başında Slay the Spire 2 geldi. Türkçe dil desteğine sahip olan bu oyun şu anda 11.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Oyun temelde kart oyunları arasında yer alıyor ama daha görsel ağırlıklı hâli gibi düşünebilirsiniz. Hamlelerinize göre karşıdaki düşmanları alt etmeye çalışıyorsunuz.

Listenin ikinci sırasında henüz tam sürümü piyasaya sürülmeyen Crimson Desert geldi. Oyunun hem standart hem deluxe sürümü şu an ön siparişe açık durumda. Tam sürümün ise 20 Mart 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor. Bu açık dünya oyunu, Pywel kıtasında geçiyor. Oyunda dağılan bir klanı yeniden kurma ve büyük tehdidi ortadan kaldırmaya öncelik vereceksiniz.

Steam Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar

EA Sports FC 26 Crimson Desert Battlefield 1 Resident Evil Requiem Slay the Spire 2 Arc Raiders Grand Theft Auto V Enhanced Battlefield V The Quinfall Battlefield 2042

Geçen hafta Steam'de Türk oyuncuların en çok satın aldığı oyun tıpkı 3-10 Mart haftasında olduğu gibi EA Sports FC 26 oldu. En iyi futbol oyunları arasında konumlanan bu oyun özellikle Türkiye'de çok fazla seviliyor. Arkadaşlar bir araya geldiğinde eğlenmek için başvurulan ilk tercihlerinden biri olma eğiliminde olan bu oyunda diğer oyuncularla da maç yapmak mümkün.

Crimson Desert tıpkı global listede olduğu gibi Türkiye'deki satın alımları yansıtan listede de ikinci sırada yer aldı. İlginç bir şekilde bir süredir pek listenin ön sıralarında göremediğimiz Battlefield 1, bu sefer üçüncü sıraya yükseldi. Resident Evil Requiem hemen arkasından gelerek dördüncü sıraya yerleşirken tüm dünyada büyük yankı uyandıran Slay the Spire 2 beşinci sırada konumlandı.

Editörün Yorumu

Slay the Spire 2'nin birinci sıraya yükselmesi, geçen hafta beni oldukça şaşırtmıştı. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen bu kadar ön sıralarda almasını gerçekten büyük bir başarı olarak görmüştüm. Bu hafta da zirvede kalmaya devam etmesi, geliştiricilerin takdir edilmeyi sonuna kadar hak ettiğini gösteriyor.