Uzun süredir merakla beklenen Lords of the Fallen 2'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az 12 GB RAM gerekecek.

Lords of the Fallen 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600 Ekran Kartı: NVIDIA RTX-2060 / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA RTX-2060 / AMD Radeon RX 5700 RAM: 12 GB

En iyi RPG oyunları arasına katılmaya hazırlanan Lords of the Fallen 2'nin PC sürümü Epic Games mağazasına özel olacak. Oyunu oynamak için bir Epic ID gerekecek. Oyunun kaç GB yer kaplayacağı ise henüz belli değil.

Lords of the Fallen 2'ninn Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600 Ekran Kartı: NVIDIA RTX-3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA RTX-3080 / AMD Radeon RX 6800 XT RAM: 16 GB

Lords of the Fallen 2 Nasıl Bir Oyun?

CI Games tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen Lords of the Fallen 2, soulslike tarzı bir aksiyon rol yapma oyunudur. Her vuruşun önemli olduğu oyunda stratejik bir savaş sistemi bulunuyor. Düşmanları yok etmek için kılıç, büyü veya menzilli silahlar kullanabileceğiz.

Lords of the Fallen'ın devamı niteliğinde olan oyun, zorlu oynanışı, karanlık hikâyesi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkacak. Bu oyun, önceki yapıma göre daha gelişmiş ve kapsamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Lords of the Fallen 2 Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen Lords of the Fallen 2, 2026 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Oyunu Epic Games mağazası ve konsollar üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz. Fiyat etiketi henüz belli değil.