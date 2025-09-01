Battlefield 6, PUBG'ye Rakip Olacak! Battle Royale Videosu Sızdırıldı

Merakla beklenen Battlefield 6 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Battlefield 6'nın battle royale modunun oynanış videosu sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntülere göre serinin yeni oyunu, çok keyifli bir battle royale deneyimi sunacak.

Battlefield 6'nın Battle Royale Modu Neler Sunacak?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6'nın yeni bir oynanış videosu ortaya çıktı. 1 dakika 53 saniye uzunluğundaki video, battle royale moduna yakından göz atma fırsatı sunuyor. PUBG ve Warzone'a rakip olacak modda bir uçağından içinden paraşütle atlayıp devasa bir haritanın herhangi bir kısmına inebileceğiz.

Videoda ayrıca yüzme mekanikleri ve balyozla binanın duvarını yıkma gibi özellikler gösteriliyor. bu özellikler, oyunculara yeni taktiksel fırsatlar sunacak. Oyuncular yüzme mekanikleri sayesinde haritadaki su alanlarını kullanarak rakiplerinden gizlenebilecek ve beklenemdik noktalara sızabilecek.

Balyozla duvarların yıkılması ise oyuncuların saklanan düşmanlara karşı farklı saldırı yolları oluşturmasına veya siperleri yok ederek açık alanlar elde etmesine imkân tanıyacak. Dolayısıyla bu yıkım mekanikleri, harita etkileşimini üst seviyeye taşıyacak. Battle royale modunun oynaması ücretsiz olacağı öne sürüldü.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Gameplay del Battle Royale 🪂🔥#Battlefield6 pic.twitter.com/x3A5XJo900 — Battlefield Info España 🇪🇸 (@Battlefield_inf) August 31, 2025

Battlefield 6'nın Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 69,99 dolar (2.880 TL), Epic Games mağazasında 2.599,99 TL

'de 69,99 dolar (2.880 TL), mağazasında 2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak. Oyun şu anda Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Battle royale modunun farklı bir tarihte gelmesi bekleniyor.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6, birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bir savaş oyunudur. Çok başarılı şekilde tasarlanmış haritalarda iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.

Grafik motoru tamamen yeniden tasarlanan oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri yer alıyor. Bu efektler, oyunun taktiksel derinliğini artırmayı hedefliyor. Bir binanın bir kısmını yıkarak düşman savunmasını aşmak, bir siper oluşturmak veya düşmanı hazırlıksız yakalamak gibi stratejik hamleler artık mümkün olacak.