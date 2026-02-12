Türkçe Destekli Psikolojik Gerilim Oyunu Ücretsiz! Sakın Kaçırmayın
Türkçe dil desteğine sahip olan bir psikolojik gerilim oyunu ücretsiz hâle getirildi. Bu fırsattan yalnızca belirli bir süre boyunca yararlanılabiliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Lost in Anomaly, Steam'de ücretsiz olarak dağıtılıyor.
- Oyun normalde 2.49 dolar fiyat etiketine sahip ve bu güncel kurla 108 TL'ye denk geliyor.
- Oyunu 16 Şubat 2026 saat 21.00'e kadar kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak.
Psikolojik gerilim oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun bedava oldu. Sadece belirli bir süreliğine geçerli olan fırsattan an itibarıyla her oyuncu yararlanabiliyor. Sadece birkaç tıklama ile alınabilen Lost in Anomaly isimli bu oyuna sahip olmak için biraz acele etmek gerekiyor.
Lost in Anomaly Ücretsiz Hâle Geldi
Lost in Anomaly, Steam'de ücretsiz oldu. Oyun normalde 2.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu eğer şimdi kütüphanenize eklerseniz 108 TL ödemek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. Oyun, 16 Şubat saat 21.00'de tekrar ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar eğer oyunu almazsanız oynamak için ödeme yapmanız gerekecek.
Bu arada kafa karışıklığına neden olmaması açısından bir parantez açmakta fayda var. Oyun şu an erken erişim aşamasında. Ayrıca bir demo sürümü yayınlanmış durumda. Oyunun sayfasına gittiğinizde "İndir" seçeneğine basarsanız oyunun demo sürümünü indirmiş olursunuz. Bunun yerine "Hesaba Ekle" seçeneğine basmanız gerekiyor.
Lost in Anomaly Nasıl Bir Oyun?
Korku oyunları arasında yer alan Lost in Anomaly, gizemli bir binanın dokuzuncu katında uyandığınız, buradan çıkmak için anomalileri tespit edip işaretlemekten başka bir seçeneğinizin olmadığı bir oyun. Ne var ki sadece tek bir yanlış harekette bulunmak, o binadan sonsuza kadar çıkamamanıza sebep olabiliyor. Bu yüzden mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor.
Aximus Games tarafından geliştirilen oyunda eğer tüm anomalileri işaretlerseniz asansör sizi bir alta bırakıyor. Her yeri iyi kontrol etmeli, ona göre işaretlemeler yapmalısınız. Bir anomaliyi gözden kaçırmak, asansörün sizi dokuzuncu kata geri götürmesine neden oluyor. Her katta farklı anomaliler olan bu oyunu 25-75 dakikalık bir oynanış süresi bulunuyor.
Lost in Anomaly Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü (64-bit)
- İşlemci: Intel / AMD işlemci X64
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD Radeon RX 580
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
Lost in Anomaly Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü (64-bit)
- İşlemci: Intel/AMD X64
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060 / AMD Radeon RX 6700 XT
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan