Türkçe Destekli Psikolojik Gerilim Oyunu Ücretsiz! Sakın Kaçırmayın

Psikolojik gerilim oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bir oyun bedava oldu. Sadece belirli bir süreliğine geçerli olan fırsattan an itibarıyla her oyuncu yararlanabiliyor. Sadece birkaç tıklama ile alınabilen Lost in Anomaly isimli bu oyuna sahip olmak için biraz acele etmek gerekiyor.

Lost in Anomaly Ücretsiz Hâle Geldi

Lost in Anomaly, Steam'de ücretsiz oldu. Oyun normalde 2.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu eğer şimdi kütüphanenize eklerseniz 108 TL ödemek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. Oyun, 16 Şubat saat 21.00'de tekrar ücretli hâle gelecek. Belirtilen tarihe kadar eğer oyunu almazsanız oynamak için ödeme yapmanız gerekecek.

Bu arada kafa karışıklığına neden olmaması açısından bir parantez açmakta fayda var. Oyun şu an erken erişim aşamasında. Ayrıca bir demo sürümü yayınlanmış durumda. Oyunun sayfasına gittiğinizde "İndir" seçeneğine basarsanız oyunun demo sürümünü indirmiş olursunuz. Bunun yerine "Hesaba Ekle" seçeneğine basmanız gerekiyor.

Lost in Anomaly Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında yer alan Lost in Anomaly, gizemli bir binanın dokuzuncu katında uyandığınız, buradan çıkmak için anomalileri tespit edip işaretlemekten başka bir seçeneğinizin olmadığı bir oyun. Ne var ki sadece tek bir yanlış harekette bulunmak, o binadan sonsuza kadar çıkamamanıza sebep olabiliyor. Bu yüzden mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor.

Aximus Games tarafından geliştirilen oyunda eğer tüm anomalileri işaretlerseniz asansör sizi bir alta bırakıyor. Her yeri iyi kontrol etmeli, ona göre işaretlemeler yapmalısınız. Bir anomaliyi gözden kaçırmak, asansörün sizi dokuzuncu kata geri götürmesine neden oluyor. Her katta farklı anomaliler olan bu oyunu 25-75 dakikalık bir oynanış süresi bulunuyor.

Lost in Anomaly Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü (64-bit)

Windows 10 ve üstü (64-bit) İşlemci: Intel / AMD işlemci X64

Intel / AMD işlemci X64 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GTX 1050 / AMD Radeon RX 580 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Lost in Anomaly Önerilen Sistem Gereksinimleri