Türkçe Destekli Simülasyon Oyunu 10 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Simülasyon türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Lumberjack's Dynasty indirime girdi. Oyuncuların uzun süre keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Lumberjack's Dynasty'nin Fiyatı Düştü

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Lumberjack's Dynasty yüzde 75 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Toplitz Productions'ın üstlendiği oyun, Epic Games mağazasındaki kampanya kapsamında 39 TL yerine 9,75 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 6 Kasım 2025 tarihinde saat 21.00'de sona erecek.

Lumberjack's Dynasty Steam'de de indirime girdi. Oyunun standart sürümü Steam'de 19.99 dolar (841 TL) yerine 4.99 dolar (210 TL) fiyata satılıyor. Digital Supporter isimli sürüm ise 23.90 dolardan (1.010 TL) 5.96 dolara (250 TL) düştü. Oyun Xbox mağazasında 85 TL, PlayStation mağazasında ise 1.049 TL'ye satılıyor.

Lumberjack's Dynasty Fragmanı

Lumberjack's Dynasty Nasıl Bir Oyun?

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Lumberjack's Dynasty, yaşam simülasyonu türünde bir oyun. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda odunculuğun yanı sıra balık tutma, sebze yetiştirme, meyve toplama, yemek pişirme ve arıcılık gibi aktiviteler de mevcut. Açık dünya bir haritaya sahip oyunda yetenek sistemi de bulunuyor.

Lumberjack's Dynasty Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 İşlemci: Intel Core 2 Duo / AMD X2 2.2 GHz

Intel Core 2 Duo / AMD X2 2.2 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7000 serisi / NVIDIA GeForce GTX 500 serisi

AMD Radeon HD 7000 serisi / NVIDIA GeForce GTX 500 serisi DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Lumberjack's Dynasty'nin yüklenebilmesi için depolama alanında en az 12 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Lumberjack's Dynasty Önerilen Sistem Gereksinimleri