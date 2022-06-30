M2 İşlemcili Yeni MacBook Air'in Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu

Apple, bu ayın başlarında WWDC 2022 etkinliğinde yeni 13 inç MacBook Pro ile birlikte yeni nesil MacBook Air'i duyurdu. Bununla birlikte, M2 işlemcili MacBook Pro mağazalarda çoktan yerini almışken Apple, M2 MacBook Air için bir sipariş tarihi bile vermemişti. Bugün ise o belirsizlik sona erdi. Apple yeni nesil MacBook Air'in Temmuz ayında satışa sunulacağını söyledi.

MacRumors'un perakende kaynaklarına göre yeni M2 işlemcili MacBook Air, 15 Temmuz Cuma gününden itibaren müşterilere sunulacak. Raporda ayrıca ön siparişlerin bir hafta önce yani 8 Temmuz'da başlatılmasının beklendiği belirtiliyor.

Yeni Nesil MacBook Air Özellikleri

13 inç MacBook Pro'dan farklı olarak bu yılki MacBook Air, daha pahalı olan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ya benzer daha düz kenarlı ancak çok daha ince bir gövdeye sahip tamamen yeni bir tasarıma kavuştu. Yeni dizüstü bilgisayar, uçtan uca giden ve üzerinde yerleşik 1080p web kamerası bulunan bir çentiğe sahip 13,6 inçlik bir ekrana sahip.

Hem 13 inç MacBook Pro hem de yeni nesil MacBook Air, Apple'ın giriş seviyesi M1 işlemcisine kıyasla yaklaşık %20 daha hızlı olan yeni M2 işlemcisiyle donatılmış durumda. M2 işlemci ayrıca yeni MacBook Air'in 24 GB'a kadar dâhili RAM'i ve 2 TB'a kadar depolamayı desteklemesini sağlıyor. Yeni nesil MacBook Air'de iki adet USB-C bağlantı noktasına ek olarak şarj için bir MagSafe konektörü bulunuyor.

M2 işlemcili MacBook Pro'da olduğu gibi yeni nesil MacBook Air'i satın alan müşterilerin sevkiyat gecikmeleriyle karşılaşabileceğini belirtmekte fayda var. Şu anda temel model dışında diğer tüm M2 işlemcili MacBook Pro yapılandırmalarının Temmuz ayı sonlarından önce sevkiyat gerçekleştirilemiyor.

M2 işlemcili MacBook Pro sevkiyatlarındaki gecikmelere neyin neden olduğu şu anda net değil ancak bunlar muhtemelen bellek ve depolama bileşeni eksiklikleri ile ilgili. Bu bileşen eksikliği, muhtemelen yeni nesil MacBook Air'in sevkiyatlarını da etkileyecektir.