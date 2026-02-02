Yakında MacBook Alırken CPU ve GPU Sayısını Siz Belirleyeceksiniz!

ABD merkezli teknoloji devi Apple geçtiğimiz gün Mac bilgisayarlar için online mağazasındaki satın alma sistemini baştan aşağı yeniledi. Yeni sistem ile birlikte kullanıcılar hazır paketler yerine tıpkı iPad'lerde olduğu gibi satın alacağı Mac modelini sıfırdan kendileri oluşturabiliyor.

Ekran boyutundan klavye diline kadar pek çok detay artık özelleştirilebilirken işlemcinin CPU ve GPU çekirdek sayılarına şimdilik müdahale edilemiyor. Ancak gelen son bilgilere göre yeni M5 işlemci modelleri ile birlikte bu kısıtlama da ortadan kalkacak. İşte detaylar!

M5 Pro ve M5 Max İşlemcilerin Çekirdek Sayıları Özelleştirilebilecek

Bilmeyenler için Apple'ın mevcut M serisi çipleri, işlemci (CPU) ve grafik birimini (GPU) tek bir yonga seti üzerinde birleştiriyor. Söz konusu yapı şimdiye kadar performans ve verimlilik açısından harikalar yaratsa da kullanıcıların seçim özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlıyor.

Mevcut sistemde sadece yüksek CPU'ya ihtiyaç duyup ortalama bir grafik performansı isteseniz bile Apple’ın sunduğu sabit paketler nedeniyle en tepe modeli satın almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü Apple giriş, orta ve üst segment çekirdek kombinasyonlarını standart paketler halinde sunuyor ve bunları ayırmanıza izin vermiyor.

Öte yandan mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen M5 Pro ve M5 Max işlemciler TSMC'nin yeni nesil paketleme teknolojisiyle üretilecek. Yeni teknoloji temel olarak CPU ve GPU'nun fiziksel olarak birbirinden bağımsız tasarlanmasına imkan tanıyor.

İddialara göre Apple yeni mimarili işlemcileri sayesinde kullanıcılara CPU ve GPU çekirdek sayısını bizzat belirleme şansı tanıyabilecek. Şirketin online mağazasındaki satın alma süreçlerinde sıfırdan oluşturma sistemine geçiş yapması da bu iddiaları destekliyor.

Kullanıcılar İçin Ne Değişecek?

Yeni sistem sayesinde örneğin yoğun grafik işleriyle uğraşan ancak çok yüksek işlemci gücüne ihtiyaç duymayan bir kullanıcı yeni bir Mac satın alırken giriş seviyesi bir CPU ile en üst seviye GPU'yu kombine edebilecek.

Böylece kullanıcılar, ihtiyaç duymadıkları özelliklere fazladan para ödemek zorunda kalmadan, tam olarak kendi kullanım senaryolarına uygun Mac modelini oluşturabilecekler. Henüz Apple'ın böyle bir hamleye imza atıp atmayacağı bilinmese de mağaza sistemindeki değişiklik ibrenin bu yöne kaydığını gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.