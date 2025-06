Benzersiz Hikayeli Yeni Mafia Oyunundan Yeni Fragman Geldi! (Vide)

Dün gerçekleştirilen Summer Game Fest, oyun dünyasının nabzını tutan önemli duyurularla doluydu. Etkinlikte dikkat çeken yapımlardan biri de Mafia: The Old Country oldu. Oyuna ait yeni fragman, ilk kez etkinlikte yayınlandı.

Kısa sürede oyunseverlerin dikkatini çekmeyi başaran yeni fragman, Mafya dünyasının temel değerlerinden biri olan “aileye sadakat” temasını ön plana çıkararak merakla beklenen yapımın hikayesine dair ilk ipuçlarını sunuyor.

Mafia serisinin yeni halkası olan The Old Country, serinin üçüncü oyunu olan Mafia 3’te yaşanan düşüşün ardından seriyi yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Yeni oyun, hikayeyi ABD'den alıp mafyanın anavatanı İtalya'ya taşıyacak. İlk oyunun atmosferine oldukça benzeyen bir temada işlenen yapım, nostalji ve yenilik arasında bir denge kurmayı hedefliyor.

Geliştirici stüdyo Hangar 13, yeni oyununda Mafia 3'ün açık dünya yapısının aksine, daha çok hikaye tabanlı bir ilerleme tercih edecek. Tıpkı serinin ilk iki oyununda olduğu gibi, odak noktası yine güçlü bir anlatım ve atmosfer olacak. Yapımcı firma 2K ise, bu oyunun uzun saatler süren değil, başı ve sonu belli bir hikaye deneyimi sunacağını belirtiyor.

Fragman ve yapılan açıklamalar, yeni oyunun hem mafya dünyasında hem de serinin kendi köklerinde nostaljik bir dönüş yapacağını gösteriyor.

Mafia: The Old Country,tarihinde oyuncularla buluşacak. Oyun; PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC (Steam & GeForce Now) platformları için satışa sunulacak.