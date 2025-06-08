Benzersiz Hikayeli Yeni Mafia Oyunundan Yeni Fragman Geldi! (Vide)
Geçtiğimiz gün ABD'de gerçekleşen Summer Game Fest etkinliği, merakla beklenen Mafia: The Old Country oyunundan yeni bir fragmana sahne oldu.
Dün gerçekleştirilen Summer Game Fest, oyun dünyasının nabzını tutan önemli duyurularla doluydu. Etkinlikte dikkat çeken yapımlardan biri de Mafia: The Old Country oldu. Oyuna ait yeni fragman, ilk kez etkinlikte yayınlandı.
Kısa sürede oyunseverlerin dikkatini çekmeyi başaran yeni fragman, Mafya dünyasının temel değerlerinden biri olan “aileye sadakat” temasını ön plana çıkararak merakla beklenen yapımın hikayesine dair ilk ipuçlarını sunuyor.
Mafia: The Old Country, Mafya Dünyasının Kökenlerine İnecek
Mafia serisinin yeni halkası olan The Old Country, serinin üçüncü oyunu olan Mafia 3’te yaşanan düşüşün ardından seriyi yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Yeni oyun, hikayeyi ABD'den alıp mafyanın anavatanı İtalya'ya taşıyacak. İlk oyunun atmosferine oldukça benzeyen bir temada işlenen yapım, nostalji ve yenilik arasında bir denge kurmayı hedefliyor.
Geliştirici stüdyo Hangar 13, yeni oyununda Mafia 3'ün açık dünya yapısının aksine, daha çok hikaye tabanlı bir ilerleme tercih edecek. Tıpkı serinin ilk iki oyununda olduğu gibi, odak noktası yine güçlü bir anlatım ve atmosfer olacak. Yapımcı firma 2K ise, bu oyunun uzun saatler süren değil, başı ve sonu belli bir hikaye deneyimi sunacağını belirtiyor.
Fragman ve yapılan açıklamalar, yeni oyunun hem mafya dünyasında hem de serinin kendi köklerinde nostaljik bir dönüş yapacağını gösteriyor.
İşte Mafia: The Old Country'nin Yeni Fragmanı
Çıkış Tarihi, Platformlar ve Fiyatlandırma
Mafia: The Old Country Minimum sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Mafia: The Old Country Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
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