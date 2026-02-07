435 TL'lik Anime Tarzı RPG Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Japon sanatını anımsatan çizimlerle ön plana çıkan Magellania isimli oyun ücretsiz hâle geldi. Sadece sınırlı bir süreliğine geçerli olan fırsatı şimdi değerlendirirseniz normalde oynamak için yüzlerce TL harcamanız gereken bu keyifli oyuna hiçbir şekilde ödeme yapmadan sonsuza kadar sahip olabiliyorsunuz.

Magellania Ücretsiz Hâle Geldi

Magellania, Steam'de ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Oyun normalde 9.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da eğer şimdi kütüphanenize eklerseniz 435 TL tasarruf edebileceğiniz anlamına geliyor ancak biraz hızlı davranmanızda fayda var. Oyun yalnızca 9 Şubat 2026 saat 21.00'ye kadar bedava olarak alınabilecek.

Belirtilen tarihten sonra oyunun sayfasına erişmeye çalıştığınızda ne yazık ki sizi "Sepete Ekle" seçeneği karşılayacak ki bu, oyunu oynamak için öncelikle ücret ödemeniz gerektiği anlamına geliyor. Oyun ücretsizken Steam mağazasından sayfasına giderseniz "Hesaba Ekle" seçeneğine basarak bedava sahip olabilirsiniz. Daha sonra dilediğiniz zaman kütüphaneden oyunu yükleyip oynamaya başlayabilirsiniz.

Magellania Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında yer alan Magellania, çok eğlenceli bir konu işliyor. Plüton Prensi Lofty, diğer gezegenlerin hükümdarlarına doğum günü daveti gönderiyor ancak bu hükümdarlar, kendisinin davetini geri çeviriyor. Bu duruma sinirlenen Lofty ise krallıklarını işgal etmeye ve onları doğum günü partisine katılmaya zorlama kararı alıyor.

Bu konudan da anlaşılacağı üzere oyun uzayda geçiyor. Çeşitli sınıflardan oluşan bir takım kuruyorsunuz. Düşman ilan ettiğiniz gezegenlere karşı mücadele veriyorsunuz. Oyunda ilerledikçe daha da büyüyorsunuz. Sıra tabanlı savaş sistemi, hasar arttıran kombo sistemi ve çok daha fazlasını içeren oyunun ana hikâyesini bitirdikten sonra kapsamlı bir içeriğe de erişebiliyorsunuz.

Magellania Minimum Sistem Gereksinimleri