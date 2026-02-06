Hayatta Kalma Oyunu Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında hayatta kalma oyunu Arabian Gulf ücretsiz hâle geldi. Kampanya kapsamında söz konusu oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Arabian Gulf Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Arabian Gulf ücretsiz oldu. Kampanya 8 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda Arabian Gulf'ın sayfasını ziyaret edin.

"Hesaba ekle" butonuna bastığınız takdirde oyun kütüphaneye eklenecektir. Hayatta kalma oyunları arasında yer alan Arabian Gulf'ı istediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. IVDev arafından geliştirilen oyun 2025 yılının mayıs ayında satışa sunuldu. Oyunda yalnızca İngilizce arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

Arabian Gulf Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma türündeki Arabian Gulf'ta sınırlı kaynaklarla hem düşmanlarla mücadele etmeye hem de uzak bir konumdaki kaleye ulaşmaya çalışıyoruz. Çölde yaptığımız bu yolculuk esnasında çevresel zorluklarla ve düşman saldırıları ile karşılaşıyoruz. Yol boyunca karşılaştığımız engelleri aşmanın yanı sıra stratejik kararlar vermemiz de gerekiyor.

Yiyecek, su ve mühimmat gibi kaynakları dikkatli kullanmamız son derece önemli. Çöl ortamında kaynakların sınırlı olması, sürekli olarak stratejik düşünmemizi gerektiriyor. Suyu ne zaman içeceğimize, hangi yiyeceği ne kadar süre saklayacağımıza ve mühimmatımızı hangi düşmana karşı harcayacağımıza karar vermek, oyunun gidişatını doğrudan etkiliyor.

Arabian Gulf Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: Dört çekirdekli 3 GHz

Dört çekirdekli 3 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 580

Minimum sistem gereksinimlerinde en az dört çekirdekli 3 Ghz bir işlemciye ihtiyaç duyan Arabian Gulf'ın yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar PC'de kapsamlı temizlik yaparak boş alanın kolayca artmasını sağlar.

Arabian Gulf Önerilen Sistem Gereksinimleri