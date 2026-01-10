Instagram'da Skandal: Milyonlarca Kullanıcının Bilgileri Sızdırıldı

Siber güvenlik firması Malwarebytes, milyonlarca Instagram kullanıcısını ilgilendiren büyük bir veri sızıntısı hakkında uyarıda bulundu. İddiaya göre hâlihazırda milyonlarca kişinin son derece kritik verileri hacker forumlarında tamamen ücretsiz bir şekilde dağıtılmaya başlandı. Ayrıca sızıntının kaynağı hakkında da ipuçları sağlandı.

Instagram'daki Verileriniz Sızdırılmış Olabilir

Malwarebytes, 17,5 milyon Instagram hesabına ait verilerin sızdırıldığını tespit etti. Kullanıcılara X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden uyarıda bulunan siber güvenlik firması, bu olay kapsamında hangi verilerin sızdırıldığına da açıklık getirildi. Bir Instagram hesabınız varsa ve bu saldırıdan etkilendiyseniz şu bilgileriniz ele geçirilmiş olabilir:

Kullanıcı Adı

Görünür ad (Profilinizi ziyaret eden veya sizinle direkt mesaj üzerinden iletişime geçen kişilerin gördüğü isim)

E-posta adresi

Telefon numarası

Kısmi fiziksel adres

Diğer iletişim bilgileri

Araştırmacılara göre bu bilgilerin özellikle Instagram'ın şifre sıfırlama sistemi kullanılarak hesaplara erişim sağlamak üzere kullanılabileceği yönünde uyardı. Ayrıca verilerin sizi taklit etmek, oltalama yöntemi ile diğer bilgilerinizi elde etmek, hesabınızı ele geçirmek gibi amaçlarla kullanılabileceği de belirtildi.

Şirkete göre bazı kullanıcılar daha şimdiden Instagram'dan şüpheli şifre sıfırlama ile ilgili e-postalar almaya başladı. Bu e-postalar, bilgisayar korsanlarının sızdırılan bilgileri kullanarak hesabınıza erişmeye çalıştığının bir göstergesi olabilir. Sızıntının kaynağının ise 2024 yılında gerçekleşen bir API sızıntısından kaynaklı olabileceği öne sürüldü.

Meta (Instagram'ın çatı şirketi) henüz bu sızıntı ile ilgili bir açıklamada bulunmazken Malwarebytes, kullanıcıların e-posta adresinin bu sızıntıdan etkilenip etkilenmediğini kontrol edebilmesi için ücretsiz bir tarama hizmeti sunduğunu açıkladı. Bu tarama işlemini gerçekleştirmeseniz dahi güvende olduğunuzdan emin olmak için Instagram hesabınızın şifresini değiştirip iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirdiğinizden emin olun. Ayrıca size gönderilen şifre sıfırlama taleplerine karşı da dikkatli olun.