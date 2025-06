Star Wars Evreninin İkonik İsmi, Cübbesini Geride Bıraktı

Efsanevi aktör Mark Hamill, Luke Skywalker karakterini bir kez daha canlandıracağına dair söylentilere net bir yanıt verdi. Hayranların beklentileri boşa çıkmış oldu. Hamill, serinin artık eski karakterleri geri bırakması gerektiğini savundu ve geri dönmeyeceğini bildirdi.

Mark Hamill ilk kez 1977 yapımı "Star Wars: Episode IV - A New Hope"da ortaya çıktı. O dönemdeki performansı ve oynadığı karakterle yüzlerce hayranın gönlünde taht kurdu. Popüler kültürün kalıcı bir öğesi haline gelmesini hiç beklemeyen aktör, projenin parçası olmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

Mark Hamill'in Son Projesi The Last Jedi Oldu

Verdiği röportajda, Rey'in başrolünde yer alacağı yeni Star Wars filmi "New Jedi Order"da Luke'un Güç hayaletini canlandırıp canlandırmayacağı sorulan Hamill'in cevabı netti: Kesinlikle hayır. "The Last Jedi", aktörün son Star Wars projesi oldu ve şu sıralar yeni filmi "The Life of Chuck" ile ilgileniyor.

Hamill, minnettarlığını şöyle anlatıyor:

O günlerde bu projenin bir parçası olmama müsaade eden George Lucas'a çok teşekkür ederim. Bunun için minnettarım. Yine de artık yeni karakterlere odaklanmak gerekiyor. Benim için önemli olan, o dönemi yaşayabilmekti. The Last Jedi'de ortadan kaybolduğumda cüppemi geride bıraktım. Çıplak bir Güç hayaleti olarak ortaya çıkmamın imkanı yok.

New Jedi Order Nasıl Bir Film?

Serinin yeni macerası olan New Jedi Order'a dair pek fazla bilgi bulunmuyor. Onun yerine Shawn Levy'nin Ryan Gosling'in başrolünde oynadığı "Star Wars: Starfighter" ise 2027'de vizyona gireceği biliniyor.

Ocak 2024'te AlloCiné'ye konuşan Daisy Ridley, hikayeyi ve her şeyi öğrendikten sonra bunu gerçekten yapmak istediğini ve hikayeyi biraz farklı bir yöne götürmenin harika bir yolunu bulduklarını anlatmıştı.