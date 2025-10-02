Yeni Marvel Oyununun Ücretsiz Sürümü Çıktı! Hemen Oynayın

Tribute Games tarafından geliştirilen Marvel Cosmic Invasion için bir demo yayınlandı. Ücretsiz olarak sunulan dmeo sürüm, beat 'em up türündeki oyunun satışa sunulmadan önce oynanabilmesine imkân tanıyor. Peki, demo sürümünü oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Marvel Cosmic Invasion Ücretsiz Nasıl Oynanır?

En iyi süper kahraman oyunları arasına katılmaya hazırlanan Marvel Cosmic Invasion'ın demo sürümü Steam'de yayınlandı. Bu sürüm, oyunun oynanış mekaniğine ve atmosferi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Demoyu yüklemek için ilk olarak Steam'i açın ve hesabınıza giriş yapın.

Oyunun Steam sayfasını görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Marvel Cosmic Invasion Demo İndir" kısmında yer alan "İndir" butonuna basın. İndirme ve yükleme işlemlerinin ardından demoyu oynamaya başlayabilirsiniz. Marvel Cosmic Invasion'ın tam sürümü ise 2025 yılında çıkacak. Henüz hangi ay piyasaya sürüleceği belli değil.

Marvel Cosmic Invasion Fragmanı

Marvel Cosmic Invasion Nasıl Bir Oyun?

Marvel Cosmic Invasion, beat 'em up türünde bir oyun. Demo sürümde oynanabilir dokuz adet karakter mevcut. Bunlar arasında She-Hulk, Rocket Raccoon, Venom, Phyla-Vell, Spider-Man, Storm, Wolverine, Nova ve Captain America yer alıyor. Tam sürümde 15 adet karakterin olacağı belirtiliyor.

Demoda ayrıca New York City ve Helicarrier olmak üzere iki farklı bölüm bulunuyor. Hızlı oynanışa sahip, aksiyon dolu yapımda galaksiyi tehdit eden Annihilation'a karşı mücadele ediyoruz. Oyunda ayrıca tek oyunculu modun yanı sıra yerel ve çevrim içi co-op desteği mevcut. Dolayısıyla isterseniz oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz.

Marvel Cosmic Invasion Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core 2 Duo E6550 / Athlon 64 X2 6400+

Intel Core 2 Duo E6550 / Athlon 64 X2 6400+ RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 320 / AMD Radeon HD 6570 / Intel HD Graphics

NVIDIA GeForce GT 320 / AMD Radeon HD 6570 / Intel HD Graphics Çözünürlük: 1080p

1080p FPS: 30

Marvel Cosmic Invasion Önerilen Sistem Gereksinimleri