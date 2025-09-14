Masrafını Çıkarmaz: Elektrikli Audi RS6 Neden İptal Edildi?

Elektrikli otomobil pazarı giderek büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda pek çok marka yeni modeller piyasaya sürerken bazı markalar ise klasikleşen modellerinin elektrikli versiyonlarını duyuruyor. Ancak bu noktada Audi dikkat çeken bir hamle yaptı. Marka elektrikli RS6 modelinden neredeyse hiç bahsetmedi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Audi RS6 İptal Edildi: Maliyetini Kurtarmaz!

Otomotiv dünyası son dönemde elektrikli araçlara büyük yatırımlar yaptı ancak bu dönüşüm planlandığı kadar hızlı gerçekleşmedi. Beklentilerin altında kalan satış rakamları ve yüksek geliştirme maliyetleri markaları yeniden düşünmeye zorluyor. Bu rüzgârdan etkilenen son model de Audi RS6 E-Tron oldu.

Top Gear’a göre, Audi’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı RS6 E-Tron projesi durduruldu. Nedeni ise oldukça basit: Yatırım maliyetleri, satışlardan elde edilecek gelirle dengelenemeyecek kadar yüksek. Audi resmi bir iptal açıklaması yapmasa da “Premium Platform Electric (PPE) tabanlı performans araçları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadesiyle söylentileri dolaylı yoldan doğruladı.

Aslında sorun sadece Audi’ye özgü değil. Elektrikli performans araçlarına olan ilgi global pazarda ciddi şekilde düşmüş durumda. Örneğin Hyundai Ioniq 5 N, güçlü motoru ve rakiplerine kıyasla uygun fiyatına rağmen beklentilerin altında satış yaptı. Pagani ve Koenigsegg gibi süper otomobil üreticileri de müşterilerinin elektrikli araçlara sıcak bakmadığını açıkça dile getiriyor. Hatta Ferrari ve Lamborghini gibi dev markalar bile elektrikli modellerini ertelemek zorunda kaldı.

Audi’nin elektrikli RS6 projesinden vazgeçmesi bu serinin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Şirketin hibrit destekli ve altı silindirli yeni bir RS6 üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Elektrikli versiyondan daha düşük güç üretse de, yeni modelin geleneksel RS ruhunu modern hibrit teknolojisiyle harmanlaması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...