630 Beygir Gücündeki Renk Değiştiren Araba Sergilendi

Maserati'nin kişiye özel olarak ürettiği yeni otomobil sergilendi. Donmuş gölden ilham alınarak tasarlanan MCPura Cielo Frozen Magma, MC20 Notte ve GranTurismo Prisma gibi araçların arasına katılan son model oldu. Bu araba, şık tasarımın yanı sıra son derece etkileyici özelliklerle birlikte geliyor.

MCPura Cielo Frozen Magma Özellikleri

MCPura Cielo Frozen Magma, 630 beygir gücü üreten V6 Nettuno motoru ile birlikte geliyor. Araçta kullanılan özel renk sayesinde güneş ışığı altında sürekli olarak tonu değişiyor. Aracın özellikle arka tarafında göze çarpan turuncu detaylar, hoş bir kontrast oluşturarak otomobili bir hayli ön plana çıkarıyor.

20 inçlik siyah jantların tercih edildiği aracın iç tarafında da siyah ve turuncu renklerin bir karışımının kullanıldığı görülüyor. Aracın üzerindeki karbon fiber detaylar da arabanın kökenini vurgulamak adına yapılan önemli dokunuşlar olarak dikkatten kaçmıyor. Fuoriserie ailesinin arasına yeni katılan bu modelden sadece bir adet üretildi. Bu da onun eşi benzeri bulunmadığı anlamına geliyor.

İsviçre'deki Saint-Moritz'de diğer araçlarla birlikte sergilendi. Sergilenecek diğer arabalar arasında ise GranTurismo Meccanica Lirica One-Off, GranCabrio Meccanica Lirica One-Off ve GT2 Stradale yer alıyor. Etkinlik sırasında markanın 100. yıldönümüne özel olarak bazı otomobillerin de sahneye çıkacağı belirtiliyor.

Burada markanın geçtiğimiz günlerde tanıtılan arabası Maserati Grecale Cristallo'nun da tasarım açısından MCPura Cieolu Frozen Magma ile benzerlik taşıdığını belirtmek gerekiyor. Söz konusu araba da özel rengi sayesinde ışığın geliş açısına göre sürekli farklı bir tona geçiyor. Yeşil, mavi ya da her ikisinin de karışımı gibi görünen otomobilin en üst sürümü, 3,0 litrelik çift turbo V6 Nettuno motoru ile toplamda 542 beygir güç ve 820 Nm tork üretebiliyor.