Türkçe Destekli Efsane Oyun 22 TL'ye Düştü! %90 İndirimi Kaçırmayın

MMORPG türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Black Desert indirime girdi. Keyifli zaman geçirilmesini sağlayan bu oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmek mümkün. Peki, sevilen MMORPG oyunu kaç TL'ye satılıyor?

Black Desert'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Black Desert'ın standart sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi MMORPG oyunları arasında yer alan Black Desert'ın standart sürümü, kampanya kapsamında 4.99 dolar (230 TL) yerine 49 sent (22 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz MMORPG oyunu satın alma fırsatı sunan kampanya 25 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Xbox ve PlayStation mağazalarında Black Desert'a dair herhangi bir indirim bulunmuyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip oyunun standart sürümü Xbox mağazasında 349 TL, PlayStation mağazasında ise 429 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Black Desert Fragmanı

Black Desert Nasıl Bir Oyun?

Black Desert, MMORPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda karakter oluşturup devasa haritada yaratıklarla savaşıyoruz. Ayrıca ticaret, çiftçilik ve balıkçılık da yapabiliyoruz. Aksiyon odaklı bir oyun olan Black Desert'ta gerçek zamanlı kombo sistemiyle öne çıkıyor. Bu sistem, dövüşlerin daha dinamik olmasını sağlıyor. Dövüşlerde zamanlama, strateji ve refleks oldukça önemli.

Hızlı tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda açık dünya haritası üzerinde ister yaratıklara karşı mücadele edebiliyor ister diğer oyuncularla rekabet edebiliyoruz. Oyunda karakter oluşturma sistemi de mevcut. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun, 2015 yılında piyasaya sürüldü. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarı elde eden oyun, 80 Metacritic puanına sahip.

Black Desert'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

(64-bit) İşlemci: 4. nesil Intel Core i3

4. nesil Intel Core i3 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 970 / Radeon RX 480

GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Black Desert'ın minimum sistem gereksinimlerinde en az 4. nesil Intel Core i3 seviyesinde bir işlemci gerekiyor. Oyun ayrıca en az GeForce GTX 970 ya da Radeon RX 480 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Black Desert'ı oynamak için ayrıca en az 8 GB RAM ve internet bağlantısı gerekiyor.

Black Desert Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: 8. nesil Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 2000 serisi

8. nesil Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 2000 serisi RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 Super

GeForce GTX 1660 Super Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

MMORPG türündeki oyunun önerilen sistem gereksinimlerinde en az 8. nesil Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 2000 serisi işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az GeForce GTX 1660 Super ekran kartı gerekiyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.

Black Desert Kaç GB?

Black Desert'ın yüklenebilmesi için en az 80 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu program, kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece kullanılabilir alanın kolayca artması sağlanıyor.

Editörün Yorumu

MMORPG türünü seven biri olarak Black Desert'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Kendi deneyimime göre bu oyun arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli oluyor. Başarılı oynanış sistemine ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda hızlı tempolu dövüş sisteminin yer aldığını belirteyim.