Samsung'dan Yeni Amiral Gemisi Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S27 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S27 Pro işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Böylece mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre Galaxy S27 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Söz konusu işlemci henüz tanıtılmadı. Dolayısıyla oyun performansı henüz belli değil. Samsung Galaxy S26 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip olan Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy'nin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy'de 4.74 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi modelinin 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy S26 Ultra'da da aynı batarya kapasitesi tercih edilmişti. Galaxy S26 Ultra saatlerce oyun oynamak, internette gezinmek vesosyal medyada video izlemek gibi aktiviteler yapıldığında bile 14 saat civarı bir pil ömrü sunuyor.

Önceki modelin pil performansı göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Pro da çok uzun bir pil ömrü sunacaktır. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacaktır. Bu arada Galaxy S26'da 4.300 mAh, Galaxy S26+'ta, 4.900 mAh, Galaxy S25 Ultra'da 5.000 mAh, Galaxy S25'te 4.000 mAh, Galaxy S25+'ta ise 4.900 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,5 inç

6,5 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.000 mAh

Samsung Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy S27 Pro'nun 2027 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy S27 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de Galaxy S26 serisi, Galaxy A57 5G, Galaxy A37 5G ve Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy S27 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 Pro'nun 115 bin TL civarında bir fiyata ile satılması bekleniyor. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy S27 Pro'nun işlemcisi ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yeni amiral gemisinin ayrıca uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.