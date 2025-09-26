Ortaklık Büyüyor: Togg Sahipleri İstediği İstasyonda Aracını Şarj Edebilecek!

Elektrikli araç kullanıcıları için en büyük sorunlardan biri uzun yolculuklarda şarj istasyonu bulabilmekti. Togg’un şarj ağı Trugo, bu sorunu çözmekle kalmıyor ve şimdi daha güçlü bir adım atarak kapasitesini katladı. Zira Togg ve Eşarj arasında kurulan ortaklık kapsam olarak genişledi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Eşarj ve Trugo Güçlerini Birleştirdi: 81 İlde 4000’e Yakın Hızlı Şarj Noktası Artık Ortak!

İlk olarak Bursa’da başlayan, ardından Ankara’da devam eden roaming uygulaması, artık Türkiye’nin 81 ilinde elektrikli araç kullanıcılarına sunuluyor. Bu sayede her iki markanın kullanıcıları, toplamda 4000’e yakın DC hızlı şarj soketine tek bir üyelikle erişebiliyor. Dahası, ortak kullanım istasyonlarını her iki markanın uygulamasında da görüntülemek mümkün hale geliyor.

İş birliğinin en dikkat çekici yanlarından biri, kullanıcıların bu hizmetten faydalanırken herhangi bir komisyon ödememesi. Yani sürücüler, diledikleri uygulama üzerinden ödeme yaparak kesintisiz bir şarj deneyimi yaşayabiliyor. Bu adım özellikle uzun yolculuklarda elektrikli araç sahiplerine önemli bir kolaylık sağlıyor. Eşarj ve Trugo’nun ortak açıklamasında, roaming uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılmasının elektrikli araçların benimsenmesi açısından kritik bir aşama olduğu vurgulandı.

Her iki şirket de bu iş birliğiyle birlikte kullanıcıların çok daha fazla hızlı şarj noktasına rahatlıkla ulaşabileceğini belirtiyor. Ayrıca, sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda bu iş birliğinin sektöre ivme kazandıracağına dikkat çekiliyor.

Eşarj ve Trugo’nun 81 ilde devreye aldığı roaming uygulaması elektrikli araç sahiplerinin şarj endişesini azaltan stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların artık markadan bağımsız şekilde, daha geniş bir ağda, kolay ve kesintisiz şarj deneyimi yaşamaları mümkün hale geliyor. Eşarj ve Trugo şarj ücretlerini görüntelemek için buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...