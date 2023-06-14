Mercedes-Benz eActros300 Türkiye’de Test Edilecek

Mercedes-Benz Türk'ün ana şirketi Daimler Truck, 2039 yılına kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika'da karbon nötr araçlar sunma hedefi doğrultusunda çalışıyor.

Mercedes-Benz Türk, sıfır emisyonlu araçlar için yol testleri yapmak da dâhil olmak üzere çeşitli projelerle bu hedefleri destekliyor. Mercedes-Benz Trucks'ın ana merkezi olarak hizmet veren Aksaray Kamyon Fabrikası'ndaki Ar-Ge Merkezi, ilk ağır sınıf elektrikli kamyon olan eActros300'ün de aralarında bulunduğu sıfır emisyonlu projelerin test merkezi hâline geldi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Ar-Ge Direktörü Melikşah Yüksel, Daimler Truck'ın 2050 yılına kadar karbon nötr taşımacılığa ulaşmayı hedeflediğini, çalışmaları ve küresel sorumluluklarıyla bu hedeflere aktif olarak katkıda bulunduklarını belirtti.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Testler Gerçekleştiriliyor

Şirket ayrıca 2022 yılında iki adet 350 kW elektrikli şarj istasyonu kurarak elektrikli araçlar için altyapıya da yatırım yapmış durumda.

Menzili 400 km'ye kadar çıkabilen eActros, Türkiye'deki yollarda gerçek kullanım koşullarında test edilecek. Aksaray Ar-Ge Merkezi, elektrikli kamyonlar için bileşenlerin ve yazılımın performansını değerlendirecek. Testlerden elde edilen bulgular, araçların kalitesini artırmak için küresel geliştirme ekibi ile paylaşılacak.

Aksaray Test Merkezi'nde ayrıca dünyanın çeşitli pazarlarına gönderilen Mercedes-Benz kamyonlarında kullanılan araç parçalarının ömür ve dayanıklılık testleri de gerçekleştiriliyor.