Meta Bu Hamlesiyle Kredi Kartlarını Tarihe Gömebilir

İddialara göre teknoloji devi Meta, uzun bir aradan sonra kripto para sektörüne yeniden ve çok daha iddialı bir şekilde giriş yapmaya hazırlanıyor. Öyle ki şirketin yakında Intagram ve Facebook üzerinden kripto para tabanlı ödeme işlemlerini resmen başlatmayı hedeflediği söyleniyor.

Sosyal medyada kısa bir sürede gündem olan bu söylentilerin ardından Meta cephesinden de açıklamalar gecikmedi. Peki dev firma gerçekten de kripto para dünyasına adım atacak mı? İşte detaylar!

Meta Kripto Para Ödeme Sistemlerini Platformlarına Getirebilir

Hatırlarsanız Meta, daha öncesinde Libra ve sonrasında Diem adıyla duyurduğu projelerde büyük hukuki engellerle karşılaşmış ve 2022'nin başlarında bu projeleri tamamen rafa kaldırmıştı. Ancak aktarılanlara göre firma yeniden kripto para projeleri için kolları sıvadı. Üstelik şirketin bu kez oldukça temkinli bir strateji izlediğini de düşünülüyor.

İddialara göre Meta, geçmişte denediği gibi sıfırdan kendi dijital para birimini üretmek gibi riskli bir yola girmeyecek. Firma bunun yerine Amerikan Doları'na endeksli olan ve sektörde rüştünü ispatlamış USDC gibi üçüncü taraf stablecoin seçeneklerini yeni cüzdan sistemine entegre etmeyi planlıyor.

Şirketin büyük planı ise oluşturduğu yeni kripto para sistemlerini sosyal medya platformlarına entegre etmek. WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi mecralarıyla dünya genelinde 3 milyardan fazla aktif kullanıcıya hitap eden Meta uygulama içi satın alımları, içerik üreticilerine yapılacak ödemeleri ve uluslararası para transferlerini kripto piyasasına emanet etmetyi hedefliyor.

Kullanıcıların geleneksel bankalara veya kredi kartı ağlarına olan bağımlılığını ciddi oranda azaltacağı söylenen bu proje hala birer söylenti olsa da piyasaları derinden etkiledi. Öyle ki sadece iddialar şimdiden Mastercard gibi devlerin piyasa değerlerinde dalgalanmalara yol açtı.

Şirket Sözücüsü İddiaları Şimdilik Yalanladı

Piyasadaki bu hareketliliğin ardından Meta İletişim Direktörü Andy Stone resmi X hesabı üzerinden konu hakkında açıklamalarda bulundu. Stone yaptığı açıklamada tam olarak, "Hala bir Meta stablecoin'i yok" ifadelerini kullanarak şirketin kendisine ait yeni bir kripto para ihraç etme planı olmadığını doğruladı.

Stone geçmişte ptal edilen Libra/Diem projesine geri dönülmeyeceği de bu şekilde vurgulamış olsa da firmanın üçüncü taraf sağlayıcılar üzerinden kripto para ödeme sistemlerini kullanma ihtimalini açık bıraktı. Nitekim söylentiler de şirketin kripto para üretmeyeceği var olanlarını platformlarına entegre edeceğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.