Meta'nın Merakla Beklenen Ürünü Ertelendi: İşte Nedeni!

Sosyal medya devi Meta, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerine yaptığı devasa yatırımlarla geleceğe yön vermeyi hedefleyen şirketlerin başında geliyor. Ancak gelen son bilgiler firmanın bir sonraki büyük karma gerçeklik gözlüğü için bekleyişimizin biraz daha uzayacağını gösteriyor.

Aktarılanlara göre Meta, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve şirket içerisinde "Phoenix" kod adıyla anılan karma gerçeklik gözlüğünün lansmanını erteledi. İşte merakla beklenen cihazın güncellenen çıkış tarihi ve gecikmesinin arkasındaki nedenleri!

Meta Phoenix Karma Gerçeklik Gözlüğü Ne Zaman Çıkacak?

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Meta Phoenix'in tanıtım tarihi 2027 yılının ilk yarısına ertelendi. Daha öncesinde cihazın 2026 yılında kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyordu. Bu nedenle yeni ürünü bekleyenlerin biraz daha sabretmesi gerekecek.

Neden Ertelendi?

İddialara göre Meta yöneticileri, erteleme kararının temel nedenini "daha cilalanmış ve güvenilir bir deneyim" sunmak olarak açıklıyor. Başka bir deyişle şirket yeni karma gerçeklik gözlüğünün olabildiğince kusursuz olması amacıyla mükemmeliyetçi bir yaklaşım sergiliyor.

Öte yandan Meta Phoenix projesinin teknik detaylarını henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak sızdırılan raporlara göre yeni karma gerçeklik gözlüğü tıpkı Apple Vision Pro gibi maske benzeri bir tasarıma sahip olacak ve harici bir batarya paketine bağlı olarak çalışacak.

Bu özellikler, şirketin halihazırda beğeni toplayan Ray-Ban Meta gözlüklerinin kompakt tasarımına ters düşse de daha gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi sunmak için gerekli olduğu söyleniyor. Bu kapsamda Meta, yeni ürünü ile birlikte Vision Pro'nun ekosistem ve kullanım zorluğu gibi eleştirilen yönlerine bir çözüm sunarak güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.