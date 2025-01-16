Meta'nın Threads, Kendi Ayağına Sıktı! Kullanıcılar Platformdan Kaçıyor

Mark Zuckerberg, Meta'nın geleceğiyle ilgili planlarını açıkladı ve bu planlar kullanıcılar arasında büyük tartışmalara neden oldu. Zuckerberg, bağımsız gerçeklik kontrolünü durduracağını, anti-LGBTQ+ nefret söylemleri üzerindeki denetimi gevşeteceğini duyurdu.

Bunun ardından Meta ofislerindeki trans bireylere yönelik tuvalet düzenlemeleri kaldırıldı, Messenger'dan LGBTQ+ temaları silindi, yanlış bilgi filtreleri gevşetildi, çeşitlilik girişimleri sonlandırıldı ve sivil haklar başkan yardımcısı görevden alındı.

Ek olarak şirketin çeşitlilik sorumlusu "erişim ve katılım" pozisyonuna kaydırıldı. Zuckerberg bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın da etkisiyle sağcı yaklaşımı benimsemeye başladı.

Son olarak Joe Rogan'ın podcast'inde şirketlerin "erkeksi enerji" eksikliğinden yakınması, bardağı taşıran son damlaydı.

Kullanıcılar, Sosyal Medya Hesaplarını Siliyor

Bu gelişmeler, Meta kullanıcıları arasında büyük tepkiyle karşılandı. Google'da "Facebook, Instagram ve Threads hesapları nasıl silinir?" şeklinde yapılan aramalarda ciddi bir artış olduğu görülüyor.

Alternatif platformlar arayan kullanıcılar arasında Pixelfed gibi topluluk destekli platformlara ilgi büyük oldu. Hollywood ünlülerinden Mia Farrow ve Alex Winter gibi isimler de Instagram ve Threads hesaplarını kapattıklarını duyurdular.

Meta'nın yapay zeka modellerine dava açan bir avukat bile, Zuckerberg'in bu tutumunu gerekçe göstererek Meta'yı terk etti ve hesaplarını kapattığını açıkladı.

Zuckerberg'e sorulduğunda ise tüm bu eylemlerin "gösterişten ibaret olduğu" cevabını verdi.

Threads'ın Umutları Tükendi

2023'te Meta, Threads ile Twitter'ın alternatifi olarak büyük bir çıkış yapmıştı. Platform, Instagram entegrasyonu ve kullanıcı dostu yapısıyla başlangıçta büyük ilgi gördü.

Ama kısa süre sonra politikalarda değişiklik gözlendi. Özellikle politik içeriklerin engellenmesi ve hatalı profil silinmeleri gibi sorunlar yüzünden kullanıcı ilgisi azaldı. Geçen hafta açıklama yapan Zuckerberg, Threads artık politik içeriklere daha fazla yer verileceğini duyurdu.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası platformdaki nefret söylemleri ve yanlış bilgiler artmış, liberal kullanıcılar platformdan kaçmaya başlamıştı. Şimdi Zuckerberg de aşırı sağcı bir yaklaşımla kullanıcıları platformdan soğuttu. Bu gidişle X'i tahtından indirme ihtimali yakında sıfırlanacak.