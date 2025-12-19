Microsoft'tan Pes Dedirten İtiraf! Sonunda Kabul Etti

Teknoloji dünyasından çok sayıda önemli isim, Google'ı en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3 dolayısıyla tebrik etti. Modelin kullanıma sunulmasından biraz süre geçtikten sonra Microsoft tarafından da rakip şirketi yücelten bir açıklama geldi. Hatta biraz daha ileri giderek kendi yapay zeka asistanı olan Copilot'un yetersizliğini de dile getirdi.

Microsoft AI CEO'su, Copilot'un Yetersiz Olduğunu Kabul Etti

Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, yapay zeka alanında teknoloji devlerinin âdeta bir yarış içinde olduğu ve şirketlerin kendi hizmetlerini daha kusursuz olduğunu göstermeye çalıştığı bu dönemde Gemini 3'ün Copilot'un yapamadığı şeyleri yapabildiğini belirtti. Bu, şirketin rakip modelin üstünlüğünü açıkça kabul ettiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Teknoloji devinin bu açıklamasına rağmen kendi yapay zeka asistanını her fırsatta kullanmaya teşvik etmesi gözden kaçmadı. Şirket, yapay zeka pazarında sahip olduğu payı korumaya devam etmek ve hatta bunu daha da arttırmak adına uzun bir zamandır Copilot'u kendi ekosisteminin her bir köşesine entegre etme çabası sarf ediyor.

Sorun şu ki bu amaç doğrultusunda başvurduğu bazı yöntemler, kullanıcılar tarafından beklenen olumlu karşılığı bulmuyor. Tam aksine söz konusu çabalar agresif olarak yorumlanıyor. Şirket, Windows 11 işletim sistemi için sunduğu güncelleme ile kullanıcılara onların onayını almadan Copilot'u yükledi. Bunun bir süre kaldırılamaması, Windows 11 kullanıcılarının şirkete yoğun tepki göstermesine neden oldu.

Microsoft, ilerleyen süreçte yayınladığı bir güncelleme ile Microsoft Copilot'u kaldırma seçeneği sundu ancak bu yönde attığı adımları hâlâ sürdürmeye devam ediyor. Şirket, web tarayıcısı Copilot'a büyük bir Copilot simgesi ekledi. Ayrıca sayfanın boş bir kısmına sağ tıkladığınızda göreceğiniz Copilot ile özetleme de dahil olmak üzere pek çok özellikle sizi Copilot kullanmaya teşvik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde LG akıllı TV kullanıcıları, son webOS güncellemesi yüklendikten sonra ana ekrana Copilot uygulamasının eklendiğini ve bunun silinemediğini gördü. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda Microsoft'un Copilot'u kullanıcılar için bir seçenek olmaktan çıkarıp onların yaşamının bir parçası hâline getirme vizyonunu görmek mümkün. Ancak CEO Suleyman'ın açıklamasında da belirttiği üzere Copilot, rakiplerinden bir hayli gerideyken bu zorlamalarla kullanıcıların karşısına çıkmak, beklenenin tam aksi bir sonuçla karşılanmasına neden olabilir ki geçmişte bunun pek çok örneği de görüldü.