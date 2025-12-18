Favori Uygulamalar Artık ChatGPT'de! Spotify, Photoshop ve Dahası

OpenAI, bir süredir yapay zeka destekli sohbet botuna dünyanın en önemli uygulamalarını entegre ediyor fakat bunlar şimdiye kadar ayarlarda yer alan "Uygulamalar ve Bağlayıcılar" kısmında yer aldı. Bu nedenle uzun süredir mevcut olan uygulamalardan çoğu kişinin haberi yoktu. Durumun farkında olan şirket, bunları daha ön plana çıkarmak için kendi uygulama mağazasını kullanıma sundu.

ChatGPT'ye Uygulama Mağazası Eklendi

OpenAI'ın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'ye eklenen yeni uygulama mağazasında bu zamana kadar entegre edilen bütün uygulamalara yer verildi. Kullanıcılar artık sohbet botunu açtığında sol kısımda yer alan "Uygulamalar" bölümüne girip farklı uygulamalar arasından seçim yapıp ChatGPT'ye bağlayabiliyor ve bu uygulamanın sunduğu özelliklerden yararlanabiliyor.

Bir uygulamanın üzerine tıkladıktan sonra onun ne işe yaradığını ve gizlilik politikasını hızlı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. "Bağla" seçeneğine bastığınızda ise uygulama doğrudan ChatGPT'ye entegre ediliyor. Herhangi bir uygulamayı ChatGPT üzerinden kullanmak için yapılması gerekenler ise prompt (metin istemi) girerken ilgili uygulamadan bahsetmek ya da onları seçmekten ibaret.

Yeni uygulama mağazasından da anlaşılacağı üzere OpenAI, ChatGPT'yi sadece "X yemeği nasıl yapılır?" ya da "Bugün ne giysem?" gibi basit sorular sorulan bir sohbet botu olmaktan çıkarıp çok amaçlı kullanılabilen bir asistana dönüştürmek istiyor. Şirket, tam da bu sebepten ötürü kapılarını dünya genelindeki bütün geliştiricilere açtı.

Şu anda ChatGPT üzerinden kullanabileceğiniz uygulamalar arasında tasarım konusunda yardımcı olan Adobe Photoshop ve Canva, çalma listeleri oluşturmanıza imkân tanıyan Apple Music ve Spotify, gelen e-postaları tarayarak özetler çıkarıp önemli kısımları vurgulayan ve taslaklar oluşturan Gmail gibi uygulamalar yer alıyor.