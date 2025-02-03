Microsoft'tan Alternatiflere Yönelmemize Sebep Olacak İptal Kararı

Windows işletim sistemlerinde ayarları kurcalarken karşımıza çıkan VPN özelliğinin fişi çekiliyor. Sebebi ise bu özelliğin kimse tarafından umursanmıyor oluşu.

Şirket, VPN'in kullanım oranının düşük ve etkili olmadığını belirterek bu özelliği artık desteklemeyeceğini duyurdu. Microsoft'un destek sayfasında yer alan bilgilere göre, VPN hizmeti 28 Şubat 2025 itibarıyla tamamen kaldırılacak.

Hiçbir İşe Yaramayan VPN

VPN, 2023 yılında kullanıma sunulmuştu; ancak, pek çok kullanıcı için büyük bir beklenti yaratamamıştı. Örneğin, VPN aracılığıyla internet trafiğinizi istediğiniz bölgeden yönlendirebilme imkanı bulunmuyordu. Bu nedenle, yurtdışında favori içeriklerinizi izlemek veya sansürü aşmak gibi ihtiyaçları karşılamıyordu—ki bir kullanıcının VPN'den beklediği asıl özellik buydu.

Ayrıca VPN sadece Microsoft 365 Individual ve Family aboneleri için, özellikle ABD ve Birleşik Krallık'ta sunuluyordu. Bu kısıtlamalar yüzünden VPN'in daha geniş kitlelere hitap etmesi mümkün olmadı.

Diğer yandan, iPhone kullanıcıları için VPN hâlâ web koruması amacıyla kullanılmaya devam edecek; ancak Android kullanıcılarının, bu özelliği kullanmışlarsa cihazlarındaki VPN profilini manuel olarak kaldırmaları gerekecek.

Alternatif VPN'ler

Microsoft, VPN servisini kapatıp, kaynaklarını müşterilerin ihtiyaçlarına daha uygun yeni alanlara yatırmak niyetinde. Kullanıcılar için alternatif olabilecek VPN servislerine aşağıdan ulaşabilirsiniz: