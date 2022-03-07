VPN Unlimited İndir: Keepsolid VPN Unlimited programı ile kişisel bilgi güvenliğinizi sağlayabilir ve yasaklı sitelere erişebilirsiniz.

Can Erdil Şentürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Keepsolid VPN Unlimited kullanıcılara engelli sitelere giriş yapma ve internette anonim gezinti yapabilme imkanı tanıyan bir VPN servisidir. VPN indir şeklinde ulaşabileceğiniz program sayesinde, internette özgürce dolaşabilirsiniz. Günümüzde çeşitli uygulamalar internet geçmişimize erişim sağlarken, VPN Unlimited ise geçmişimizin izlenmesinin önüne geçiyor ve internette dolaşırken geride veri bırakmıyor. İnternette iz bırakmadan rahatlıkla dolaşabilecek olan kullanıcılar, uygulamayı tercih etmeye devam ediyor.

VPN Unlimited Nasıl Kurulur?

Özellikle ülkemizde sık yaşanan internet engellerini aşma ve yasaklı sitelere giriş yapma amacıyla kullanabileceğiniz VPN Unlimited sayesinde internet trafiğiniz yurt dışındaki başka bir bilgisayara yönlendirilmektedir. VPN indir diyerek, internete farklı bir coğrafi konumdan bağlanıyormuşsunuz gibi internette özgürçe dolaşabilirsiniz.

VPN Unlimited kullanıcılara kişisel bilgi güvenliklerini sağlama imkanı da veriyor. Uygulama gerçek IP adresiniz üzerinden yaptığınız veri alışverişini farklı bir bilgisayara yönlendirdiği için gerçek IP adresininz internet siteleri tarafından takip edilemiyor. Bu sayede kimlik hırsızlığından korunarak anonim gezinti yapabiliyoruz.

VPN Unlimited Nasıl Kullanılır?

VPN Unlimited kolayca kullanılabilmekte. Programı kullanmak için ilk aşamada bir hesap yarattıktan sonra sihirbaz tabanlı arayüz size adım adım eşlik ediyor. Program uygun VPN ayarlarını tek bir tıklamayla yapabiliyor ve size sadece internete bağlanacağınız farklı coğrafi konumdaki sunucuyu seçmek kalıyor. Sağladığı bu kolay kullanım yönüyle Hotspot Shield VPN ve Zenmate alternatifi olarak kullanılabilecek programlar arasında yer alıyor.