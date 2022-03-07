VPN Unlimited
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 1,131,845
- DOSYA BOYUTU 49.00 MB
- Üretici Simplex Solutions Inc
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VPN Unlimited İndir: Keepsolid VPN Unlimited programı ile kişisel bilgi güvenliğinizi sağlayabilir ve yasaklı sitelere erişebilirsiniz.
Keepsolid VPN Unlimited kullanıcılara engelli sitelere giriş yapma ve internette anonim gezinti yapabilme imkanı tanıyan bir VPN servisidir. VPN indir şeklinde ulaşabileceğiniz program sayesinde, internette özgürce dolaşabilirsiniz. Günümüzde çeşitli uygulamalar internet geçmişimize erişim sağlarken, VPN Unlimited ise geçmişimizin izlenmesinin önüne geçiyor ve internette dolaşırken geride veri bırakmıyor. İnternette iz bırakmadan rahatlıkla dolaşabilecek olan kullanıcılar, uygulamayı tercih etmeye devam ediyor.
VPN Unlimited Nasıl Kurulur?
Özellikle ülkemizde sık yaşanan internet engellerini aşma ve yasaklı sitelere giriş yapma amacıyla kullanabileceğiniz VPN Unlimited sayesinde internet trafiğiniz yurt dışındaki başka bir bilgisayara yönlendirilmektedir. VPN indir diyerek, internete farklı bir coğrafi konumdan bağlanıyormuşsunuz gibi internette özgürçe dolaşabilirsiniz.
VPN Unlimited kullanıcılara kişisel bilgi güvenliklerini sağlama imkanı da veriyor. Uygulama gerçek IP adresiniz üzerinden yaptığınız veri alışverişini farklı bir bilgisayara yönlendirdiği için gerçek IP adresininz internet siteleri tarafından takip edilemiyor. Bu sayede kimlik hırsızlığından korunarak anonim gezinti yapabiliyoruz.
VPN Unlimited Nasıl Kullanılır?
VPN Unlimited kolayca kullanılabilmekte. Programı kullanmak için ilk aşamada bir hesap yarattıktan sonra sihirbaz tabanlı arayüz size adım adım eşlik ediyor. Program uygun VPN ayarlarını tek bir tıklamayla yapabiliyor ve size sadece internete bağlanacağınız farklı coğrafi konumdaki sunucuyu seçmek kalıyor. Sağladığı bu kolay kullanım yönüyle Hotspot Shield VPN ve Zenmate alternatifi olarak kullanılabilecek programlar arasında yer alıyor.
VPN Unlimited
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 53,817
- DOSYA BOYUTU 12.00 MB
- Üretici Simplex Solutions Inc
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VPN Unlimited, tek abonelikle 5 cihaza kadar kullanım sağlayan güvenli VPN uygulaması.
VPN Unlimited, sosyal paylaşım sitelerinin aniden erişime kapatıldığı ve özellikle video izleme platformlarına hız kısıtlaması getirildiği ülkemizde her mobil cihazda kesinlikle olması gereken uygulamalar arasında.
Çok sayıda VPN sunucu üzerinden güvenli şekilde bağlanmanızı sağlayarak hem herkese açık WiFi noktalarında güvenlik ve gizliliği düşünmeden gezinmenize imkan veren hem de bölgesel olarak erişime kapalı veya engellenmiş sitelere sorunsuzca girmenizi sağlayan VPN uygulamalarından biri olan VPN Unlimited, 7 gün boyunca tüm özelliklerini ücretsiz kullanmanıza izin veriyor. Sınırsız trafik bant genişliği, sınırsız bağlantı hızı gibi premium üyelere sunulan tüm özellikleri bu süre zarfında kullanabiliyorsunuz.
Tek abonelikle hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanım (5 cihaza kadar) imkanı veren VPN Unlimited, kafe, otel gibi herkesin kullanımına açık WiFi noktalarında internete bağlanmanız gerektiğinde verilerinizi şifreleyerek koruması, ISS’lerin kısıtlamalarını aşmanızı sağlamasıyla, bölgesel olarak kısıtlanmış sitelere engeli kaldırmasıyla Android telefon ve tabletinizde sık kullanılanlar arasına almanız gerektiğini düşündüğüm bir uygulama.
Pulsuz VPN yüklə
VPN Unlimited, Android əməliyyat sistemində pulsuz istifadə edilə bilən bir proqramdır.
Proqramı istifadə etmək üçün yalnız yüklə düyməsini vurun. VPN yüklə dedikdən sonra telefonunuzda istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz.
VPN Unlimited
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,308
- DOSYA BOYUTU 43.00 MB
- Üretici Simplex Solutions Inc
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VPN Unlimited, Apple Watch desteği de sunan güvenli VPN uygulaması.
VPN Unlimited, otel, kafe gibi herkesin kullanımına açık veya güvenliğinden şüphe duyduğunuz WiFi noktalarında webde güvenli şekilde gezinmenizi sağlayan VPN uygulamaları arasında.
iPhone, iPad ve Apple Watch’unuzda kullanabileceğiniz VPN uygulamasıyla internet servis sağlayıcıların getirdiği hız sınırlamalarını rahatlıkla aşmanız mümkün. YouTube videolarını gerçek hızınızda izleyebilmenin yanı sıra Twitter, Facebook gibi sıklıkla erişime kapatılan sosyal ağ sitelerinde de engele rağmen paylaşım yapmayı sürdürmeniz mümkün. Tabii ki bölgesel olarak erişime kapatılmış ancak kullanmak istediğiniz servislere de erişim sağlamak için kullanabiliyorsunuz.
Tüm VPN uygulamaları gibi tek dokunuşla ülke değiştirip sınırları aşabileceğiniz VPN uygulamasını 7 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Sınırsız trafik bant genişliği, sınırsız bağlantı hızı, sınırsız cihaz üzerinden bağlanma gibi premium abonelere sunulan tüm özelliklerden bir hafta süresince faydalanabiliyorsunuz. Sonrasında haftalık, aylık, üç aylık veyahut yıllık abonelik modellerinden birini seçerek WiFi bağlantınızı koruma altında tutmaya, online aktivitelerinizi güvene almaya, internet servis sağlayıcıların kısıtlamalarından etkilenmeden son hız webde gezmeye devam edebiliyorsunuz.
VPN Unlimited
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 2,484
- DOSYA BOYUTU 25.90 MB
- Üretici Simplex Solutions Inc
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VPN Unlimited, Mac için kısıtlamaları ortadan kaldıran güvenli VPN programı.
VPN Unlimited, webde gezerken güvenliğinizi korumanın yanı sıra bölgesel olarak erişime kapalı veya yasaklanmış sitelere sorunsuzca girmenizi sağlayan VPN uygulamaları arasında.
Mac bilgisayarınızda 10 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebileceğiniz VPN programı, dünya genelinde birçok sunucudan maksimum hızda bağlanmanıza izin vererek engelli sitelere veya hız sınırı getirilmiş platformlara girerken mevcut hızınızın aşağısına düşmemenizi sağlıyor.
Sosyal ağ sitelerinin, YouTube gibi çevrimiçi video izleme servislerinin aniden kapatıldığı veya hız kısıtlaması getirildiği ülkemizde son derece faydalı bulduğum VPN programlarından biri olan VPN Unlimited, Mac sürümünde 10 gün deneme süresi veriyor. Deneme süresini aktif ettiğinizde bant genişliği sınırına takılmadan, hızınızdan ödün vermeden her türlü siteye rahatlıkla girebiliyorsunuz. Sonrasında aylık ve yıllı olarak sunulan aboneliklerden birini tercih ederek premium üye olarak devam edebiliyorsunuz.