Gemini'ın Tahtı Sallantıda! Microsoft, Yeni Yapay Zekasını Tanıttı

Microsoft, yapay zeka alanında OpenAI ile önemli bir yol katetti ancak iki şirket arasındaki ortaklık sona erme riski taşıyor. Teknoloji devi, özellikle son zamanlarda diğer şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka modellerini de hizmetlerine entegre ederek alternatif yollara başvurduğunu gözler önüne serdi.

Bunlara ek olarak şirket bir süredir kendi yapay zeka modellerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Ağustos ayında ilk yapay zeka modelleri olan MAI-Voice-1 ve MAI-1-preview'ı duyurdu. Ses üretimine odaklanan bu modellerden sonra şimdi de şirketten bir görsel oluşturma modeli geldi.

Microsoft, MAI-Image-1 Modelini Duyurdu

Microsoft, yeni yayınladığı bir yazıda en yeni yapay zeka modeli MAI-Image-1'in duyurusunu yaptı. Teknoloji devi, bu modelin yazıyı görsele çeviren modelleri sıralayan LMArena'da ilk 10'da yer aldığını belirtti. Paylaşılan görüntülere göre model inanılmaz gerçekçi bir görünüme sahip olan manzara fotoğrafları oluşturuyor. Öyle ki Gemini'ın görsel oluşturucusunun gerçekliğini yakalamayı başarıyor.

MAI-Image-1, ışıklandırma gibi son derece önemli detaylar üzerinde duruyor. Işığın yansıması ve parlamalar gibi bir fotoğrafı gerçekçi kılan tüm önemli özellikleri oldukça başarılı bir şekilde yansıtıyor. Mevcut çoğu modele göre önemli avantajları da bulunuyor. Görselleri üretmek için gerekli sürenin oldukça kısa olduğu belirtiliyor.

Kısa üretim süresine karşılık sonuçların oldukça kaliteli olduğu ifade ediliyor. Modelin kullanıcılara hızlı bir üretim süreci sağlaması önemli bir artı olabilir. Çoğu kullanıcı, yapay zeka ile fotoğraf oluşturma işlemini kısa süre içinde çok fazla gerçekleştirir. Bu, en iyi sonucu elde edene kadar diğer alternatifleri de görmek istemelerinden kaynaklanıyor. Microsoft'un yeni modeli de düşük bekleme süresine sahip olduğu için çok fazla tercih edilmesi muhtemel.

Bu arada yeni yapay zeka modeli, mevcut modellerinin büyük bir kısmında gördüğümüz klasik kalıpların dışına çıkıyor. Model, yüksek kaliteye öncelik verirken bir yandan da özgün görseller üretmeyi hedefliyor. Çok yakın bir zamanda ise Copilot ve Bing Image Creator üzerinden kullanılabileceği ifade ediliyor.