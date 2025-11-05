Microsoft'tan Efsane Özellik! Aşırı Gerçekçi Görüntü Oluşturuyor

Microsoft, yapay zeka yarışında geri kalmadığını kanıtlar nitelikte modeller geliştirdi. Çok gerçekçi fotoğraflar ve sesler oluşturmanıza imkân tanıyan bu yapay zeka modelleri, kısa bir süre önce tanıtıldı ancak fotoğraf oluşturma aracının şimdiye kadar her kullanıcı tarafından denenmesi mümkün değildi. Şirket, görsel oluşturma modelini de herkesin kullanımına açtı.

Microsoft, Ses ve Görsel Oluşturma Araçlarını Sundu

Microsoft, Bing'in görsel oluşturma aracına (Bing Creator) ChatGPT'nin geliştiricisinin DALL-E 3 ve GPT-4o modellerine ek olarak kendi modeli olan MAI-Image-1'i ekledi. Bu model, fotogerçekçi görseller elde etmenize yardımcı olacak şekilde geliştirildi. İnsan eli gibi anatomik karmaşıklığa sahip ayrıntıları dahi sorunsuz bir şekilde çizebiliyor.

Microsoft'un tamamen kendine ait ilk modellerden olan MAI-Image-1, bir fotoğrafı gerçekçi gösteren tüm ipuçlarını göz önünde bulundurarak üretim gerçekleştiriyor. Aracı kullanmaya başlamak için herhangi bir bekleme listesine katılmanıza da gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey bir Microsoft hesabına sahip olmak.

Bu arada teknoloji devinin bir diğer yapay zeka modeli MAI-Voice-1'i de Copilot Labs üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için Copilot'un sitesini açtıktan sonra sol kısımdaki deney tüpü simgesine basıp laboratuvara geçebilir ve buradan "Copilot Sesli İfadeler" seçeneğinin altındaki "Şimdi deneyin" seçeneğine basabilirsiniz.

Sesli ifadeler, üç farklı modla birlikte geliyor. Duygusal mod, kelimelerinize abartılı duygular katılan bir mod. Size sunulan diğer seçenekleri kullanarak hangi sesin kullanılacağını ve hangi duyguyla (üzgün, mutlu vb.) seslendirileceğini belirleyebilirsiniz. Hikâye modu, birden fazla stille hikâyeler oluşturmanızı sağlıyor.

Amacınız eğer sadece yazıyı sese çevirmek ise metin modunu kullanabilirsiniz. Bu modu seçtikten sonra tek yapmanız gerekenler, bir ses (yanındaki oynatma tuşuna basarak dinleyebilirsiniz) ve stil seçmekten ibaret. Daha sonra "Oluştur" seçeneğine basarak yazının belirlediğiniz ses (Rain, Oak, Acacia, Sage vb.) tarafından seslendirilmesini sağlayabilirsiniz. Seslerin çok kısa sürede oluşturulduğunu, bu nedenle fazla beklemediğinizi de belirtelim.