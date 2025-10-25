Microsoft'tan Sürpriz: Bir Dönemin Efsane Asistanı Geri Döndü

Microsoft'un bir zamanların efsane asistanı Clippy, bir kez daha kullanıcıların karşısına çıkıyor. İlk olarak 2000 yılında duyurulan ofis yazılım paketi ile sunulan ancak kısa bir süre sonra Windows kullanıcılarının hayatından çıkan bu karakter, Microsoft Copilot'a eklenen yeni özellik sayesinde yeniden ortaya çıktı.

Microsoft, Mico'yu Kullanıma Açıyor

Microsoft, Copilot'un ses modu için yeni bir karakter kullanıma sunmaya başladı. Bu karakter, Mico olarak adlandırıldı. Microsoft ve Copilot'un baş harflerinin birleşiminden adını alan Mico, konuşmalara gerçek zamanlı olarak tepkiler veren sevimli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor ve Clippy'ye göre daha çok faydası dokunacak gibi görünüyor.

Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kullanıcılar tarafından kullanılabilen özellik, Copilot'un ses modunu etkinleştirmeniz hâlinde otomatik olarak açılıyor. Karakteri görmek istemeyenler için Mico'yu devre dışı bırakma seçeneği de bulunuyor. Karakterin yüz ifadesi, ne konu hakkında konuştuğunuza ve hangi cümleleri kurduğunuza bağlı olarak anlık olarak değişiyor.

Üzücü bir şeylerden bahsederseniz, örneğin başınıza gelen talihsiz bir konu hakkında dertleşmek isterseniz Mico üzüldüğünü göstermek adına üzgün bir yüz ifadesi takınmaya başlıyor. Bu, sadece ses dalgalarını gördüğünüz bir arayüze kıyasla daha gerçekçi bir hissiyat elde etmenizi sağlıyor. Öyle ki onu gerçek bir canlı yerine koyarak Mico ile bağ kurabiliyorsunuz.

Clippy'den farklı olarak yapay zeka destekli olacak. Copilot'un asistanının sanal da olsa vücut bulmasını sağlayan bu karakter, ne üzerinde çalıştığınızı hatırlamak için Copilot'un yeni hafıza özelliğinden yararlanıyor. Böylece sizi tanıyan, anlayan ve ona göre yanıtlar veren bir karakter ile konuşma fırsatı elde ediyorsunuz.

Mico'ya Clippy Sürprizi de Eklendi

Microsoft, bu önemli karakteri sunarken geçmişe saygı duruşu niteliğinde bir harekette bulunmaktan da geri kalmadı. Mico'nun üzerine eğer art arda hızlı bir şekilde basarsanız beklenmedik bir şey gerçekleşiyor. Mico, bu eyleminizin ardından Clippy'ye dönüşüyor. Böylece kendinizi birden 2000 yılının yaz aylarında buluyorsunuz.

Mico, teknoloji devinin Copilot'u yaygınlaştırma çabalarından bir başkası olarak görülebilir. Şirketin yapay zeka destekli sohbet botunun kullanım istatistiklerine bakılacak olursa Google Gemini gibi rakiplerinin biraz gerisinde olduğu söylenebilir. Microsoft, Copilot'u daha fazla kişinin kullanması için birçok hizmetine entegre etti. Ancak bu son hamlesi ile Copilot'a bir kimlik kazandırıyor. Kullanıcılara bağ kuracakları bir karakter sunarak onların dikkatini Copilot üzerinde tutmaya çalışıyor. Bunun işe yarayıp yaramayacağını ise zaman gösterecek.