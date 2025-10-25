WhatsApp'tan Efsane Özellik! Yetersiz Alan Sorunu Tarihe Karışıyor

WhatsApp, telefonunda çok fazla uygulama ve dosya barındıran kullanıcıların yaşadığı büyük bir sorunu ortadan kaldırmak üzere harekete geçti. Mesajlaşma uygulamasına yakında eklenecek olan özellik sayesinde bu zamana kadar herhangi birisinden gelen tüm dosyalar hakkında ayrıntılı bilgi edinecek ve depolama alanında yer açabileceksiniz.

WhatsApp, Depolama Alanını Yönetmenizi Kolaylaştıracak

WhatsApp'ın iOS beta sürümünün 25.31.10.70 güncellemesinde önemli bir özellik keşfedildi. Bu özellik, WhatsApp'ın başkalarından gelen dosyaların depolama alanında ne kadar yer kapladığını doğrudan sohbet bilgileri kısmından görmenizi mümkün kılacak. Kullanıcılar, belirli bir sohbette paylaşılan tüm fotoğraf, video ve benzerlerini hızlıca görebilecek ve bunları kolaylıkla silebilecek.

Şu anda sınırlı sayıda iOS beta kullanıcısının erişebildiği özellik, hangi dosyanın ne kadar boyuta sahip olduğunu dosyanın ön izlemesinin hemen altında gösterecek. Sohbet bilgileri kısmından erişilebilen bu özellik, ayarlardaki depolama alanı yönetme özelliği ile aynı işlevselliğe sahip fakat daha büyük kolaylık sunmanın yanı sıra sadece belirli sohbette paylaşılan dosyaları boyutuna göre düzenlenmiş bir bölümde görebileceksiniz.

Dosyaları sıralamanız için çeşitli filtreleme seçenekleri de olacak. Aradığınız dosyaları hızlıca bulmak için en yeni, en eski ve dosya boyutu en büyük olmak üzere bu dosyaları kolaylıkla sıralayabileceksiniz. Örneğin büyük dosyaların cihazınızda gereksiz yer kaplamasını istemiyorsanız büyük dosyaları ilk sıraya alabilecek ve bunları hızlıca silerek kullanılabilir depolama alanını arttırabileceksiniz.

Dosyaları toplu olarak silmek de mümkün olacak. Ayrıca birden fazla fotoğraf ya da videoya yıldız ekleyerek ileride ihtiyaç duymanız hâlinde onları sohbette hızlıca bulabileceksiniz. Örneğin önemli bilgiler içeren birkaç fotoğraf olduğunda -örneğin ders notları olabilir- bunları hızlıca işaretleyerek kolay erişim imkânı elde edebileceksiniz.

Yeni özellik şu anda test aşamasında olduğu için tam olarak hangi tarihte kullanıma sunulacağı bilinmiyor. WhatsApp, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre telefonda boş yer açmanızı sağlayacak olan özelliği geliştirecek ve özelliğin kullanıma hazır olması hâlinde kullanıcılarla buluşturacaktır.