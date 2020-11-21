Microsoft Teams ile 24 Saat Ücretsiz Görüşme Gerçekleştirin

Microsoft Teams 24 saat ücretsiz görüşme özelliği sayesinde Zoom kullanıcılarını kendi tarafına çekmek istiyor. Microsoft Teams web aracılığıyla Microsoft hesabınız olmadan tüm gün boyunca görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

Microsoft ücretsiz olarak kullanılabilen tüm gün görüntülü arama seçeneğiyle Zoom kullanıcılarını Microsoft Teams'e çekmeye çalışıyor. ABD'li yazılım devi, bu yılın başlarında mobil cihaz tüketicileri için Microsoft Teams'i duyururken, şimdi ise Teams'i masaüstüne ve web'e getiriyor. Microsoft Teams, tüm gün web üzerinden 300'e kadar arkadaşınız ve aile üyeleriniz için ücretsiz toplantıya olanak tanıyor.

Bir web tarayıcısı aracılığıyla ücretsiz katılabileceğiniz Microsoft Teams görüşmelerinde, Microsoft hesabına veya Microsoft Teams uygulamasına ihtiyacınız olmayacak. Microsoft Teams, galeri görünümünde veya sanal ortamda kameraları yan yana yerleştiren "Together Modu" aracılığıyla 49 üyeyi aynı anda görmeyi destekliyor.

Microsoft Teams ile 24 saat ücretsiz görüşme nasıl yapılır?

Şükran Günü'ne sadece bir hafta kalmasından dolayı Microsoft, ailelerin sanal bağlantı kurmaları yardımcı olması için Teams'i ön plana çıkarıyor. Uzmanlar, vatandaşların Şükran Günü için seyahat etmemelerini tavsiye ettiğinden dolayı binlerce kullanıcının online olarak görüşmesi gerekiyor.

Toplantı sahibi olarak yayın başlatmak için yapmanız gereken tek şey yeni Microsoft Teams web bağlantısını ziyaret etmek ve bir Microsoft hesabı ile oturum açmak. Görüntülü bir toplantı oluşturduktan sonra, bağlantıyı arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşabilirsiniz. Davetliler, Microsoft hesabına ihtiyaç duymadan web üzerinden ücretsiz olarak katılabilirler.

Microsoft 365 ürün pazarlama müdürü Arjun Tomar yaptığı açıklamada, "Bugün, Teams'teki günlerinizi yönetmeyi ve planlamayı daha da kolaylaştıracak kişisel özelliklerin önizlemesini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Grup sohbeti ve görüntülü görüşmeyi artık hem masaüstü hem de mobil cihazlarda mevcut olduğundan dolayı sevdiklerinizle bağlantı kurmak ve organize etmek, özellikle Şükran Günü'nde daha kolay olacak” dedi.

Ayrıca bu, Microsoft'un görüntülü sohbet uygulamasını COVID-19 pandemisinin gerçeklerine uyarlamasındaki ilk atağı değil. ABD'li şirket daha önce pandemiye uygun olarak Skype'a toplantı özelliği getirmişti. Ancak buna rağmen Teams genişletmesi çok daha iddialı ve pandemi döneminde daha fazla öne çıkıyor.

Tüm bunlara karşılık Zoom da Şükran Günü'ne özel bir yenilik sundu. Zoom, Şükran Günü için ücretsiz video görüşmelerini 40 dakikadan daha fazla yapılabilmesine imkan tanıyacaklarını söylemişti, ancak bu özelliğin bir süre sonra iptal edileceğini hatırlatmak da fayda var.