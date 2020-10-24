Skype Meet Now Tek Tıkla Toplantı Yapmanızı Sağlıyor

Skype Meet Now özelliği, Microsoft'un Koronavirüs pandemisi başladığı dönemde Zoom'a karşı oluşturduğu bir konferans uygulamasıydı. Görüntülü aramayı kolaylaştıran Skype Meet Now artık Windows 10'un görev çubuğunda yer alacak ve tek tıkla görüşme yapabilmenizi sağlayacak.

İşletmeler teknolojiyi evden çalışmak için ve öğrenciler de uzaktan eğitim için kullandıkça, video konferans yazılımına olan talebin hızla arttığı kaçınılmaz bir durum haline geldi. Özellikle Zoom ve Google Meet gibi uygulamalar pazarda başı çekiyor olsa da, Skype Meet Now ile uygulama indirmeye gerek kalmadan video konferans düzenlenebiliyor.

Microsoft'un kurumsal platformu Microsoft Teams, şirketin diğer ürünleriyle entegrasyonları ve güvenlik özellikleri sayesinde daha fazla şirketin ilgisini çekmeyi başarırken, bireysel sohbet uygulaması Skype ise göz ardı edilmişti. Microsoft'un yeni Windows 10 güncellemesine göre, Skype Meet Now ile toplantı başlatmak daha da kolay hale geliyor.

Skype Meet Now özelliği nasıl kullanılır?

Windows 10 Insider 19042.608 (20H2) önizleme sürümünde yayınlanan bir özellik sayesinde Skype Meet Now'ın, Zoom'a başarılı bir alternatif olabileceği düşünülüyor. Insider üyeleri için test edilen bu güncelleme, Skype Meet Now'ı Windows 10'da başlatmak için, Görev Çubuğuna küçük bir kamera simgesi ekliyor. Kullanıcılar bu simge yardımıyla toplantı başlatabilir veya davetiyesini aldığı toplantılara tek tıkla ulaşabilir. Ayrıca Skype Meet Now tamamen ücretsiz ve toplantı süresinde herhangi bir sınır koymuyor.

“Önümüzdeki haftalarda Görev Çubuğu bildirim alanındaki "Şimdi Toplantı Yap" simgesini tıklayarak kolayca bir video görüşmesi ayarlayabilecek, arkadaşlarınıza ve ailenize anında erişebileceksiniz. Kaydolmaya veya indirmeye gerek kalmadan ücretsiz toplantı gerçekleştirebilirsiniz."

Microsoft ayrıca Skype aramalarının isteğe bağlı olarak kaydedilip 30 güne kadar saklanabileceğini söylüyor. 50 kullanıcıya kadar toplantı düzenlenmesine izin veren Skype uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilir veya Skype Meet Now'ı kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Zoom alternatifi en iyi video konferans hizmetleri arıyorsanız, sizi şöyle alalım.