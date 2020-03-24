Microsoft Teams uygulaması, uzaktan toplantı veya eğitim amacıyla kullanabileceğiniz bir platform olarak öne çıkıyor.

Uzaktan eğitim programları nda okuyan öğrencilerin aşina olduğu Microsoft Teams platformu, sadece bu amaçla değil uzakta olan ve bir araya gelmesi zor olan ekiplerin de toplantılarını gerçekleştirebilmelerini sağlıyor. Sohbet, toplantılar ve arama gibi amaçlarla kullanabileceğiniz uygulamada konferans aramaları yapabiliyor veya yazışabiliyorsunuz.

Bir sunum veya slaytı konferans görüşmesinde yer alan kullanıcılara eşzamanlı olarak gösterebileceğiniz Microsoft Teams uygulamasında 10 veya 10000 kişiden oluşan ekipler halinde toplantı yapabilirsiniz. Eğitmenlerin öğrencilere ödevler verebildiği, yoklama alabildiği ve dilerse dersin kaydını alarak öğrencilerle paylaşabildiği platform ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri