Beklenen Oldu: Microsoft Teams Entegrasyonu Windows 11'den Kaldırılıyor!

Microsoft, entegrasyonun ilk kez duyurulmasından yaklaşık iki yıl sonra Windows 11'deki yerleşik Microsoft Teams uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor. Sohbet işlevi, Windows 10 için bir uygulama olarak da mevcut olan Microsoft Teams'in daha esnek ve ücretsiz bir sürümü ile değiştirilecek.

Windows 11'deki Sohbet adlı orijinal Teams entegrasyonu, işletim sisteminin içine derinlemesine işlenmişti. Varsayılan olarak etkin olan Sohbet uygulaması görev çubuğuna sabit bir şekilde gelirken, kaldırmak için Ayarlar'a girmeniz gerekiyordu.

Bugüne kadar Microsoft, Windows 11'in içindeki Sohbet'e sürekli olarak yeni özellikler ekledi ancak Windows 11'deki yerleşik Sohbet işlevi, şu anda işletmelere sunulmakta olan yeni Microsoft Teams uygulamasının temelini oluşturan Microsoft Teams 2.0 istemcisine dayanıyordu.

Windows'un Geleceği Yapay Zekâ Destekli Araçlarda

Microsoft'un Windows 11'in yerleşik Teams entegrasyonunu kaldırma kararı, şirketin bu yılın sonlarında Windows 11'de Cortana desteğini sona erdirmeyi planladığını duyurmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Windows şefi Panos Panay daha önce Windows için yapay zekânın önemini ima etmiş ve bu yılın başlarında CES'te "Yapay zekâ Windows'ta her şeyi nasıl yapacağınızı yeniden keşfetmemizi sağlayacak." demişti. Yapay zekâ şüphesiz Windows'un bir sonraki ana sürümünde de büyük bir rol oynayacak.

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