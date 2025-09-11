Microsoft ve Togg İş Birliği: Can.ai Tanıtıldı!

Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarı, otomotiv dünyasının en yenilikçi çözümlerine ev sahipliği yaptı. Fuar alanını gezenler yalnızca otomobillerle değil geleceğin teknolojileriyle de karşılaştı. Bu yılın dikkat çeken isimlerinden biri de Togg oldu. Marka 2 yeni modelini tanıtırken farklı bir ürünü daha tüketicilere sundu. İşte Togg Can.ai özellikleri ve detayları...

Microsoft İle Birlikle Geliştirildi: Togg Can.ai!

Togg bu yılki fuarda ziyaretçilerine sadece araçlarını değil yepyeni bir dijital platformunu da tanıttı. Microsoft Türkiye ile birlikte geliştirilen Can.ai, ilk kez “Trumore Zone” adı verilen özel deneyim alanında sahneye çıktı. Katılımcılar yapay zekâ destekli şarj yönlendirme, sesle kontrol edilen araç hizmetleri ve menüsüz çalışan medya çözümleriyle bambaşka bir yolculuğa adım attı.

Can.ai’nin en önemli farkı kullanıcılarla klasik menüler yerine bağlama dayalı veriler üzerinden iletişim kurması. Microsoft Azure Cloud altyapısı üzerinde geliştirilen sistem, OpenAI teknolojilerinden güç alıyor. Niyet, zamanlama, lokasyon, araç durumu ve kullanıcı alışkanlıklarını aynı anda analiz ederek, ihtiyaca en uygun desteği saniyeler içinde sunabiliyor.

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, fuarda yaptığı açıklamada, “Kullanıcı hiçbir menü gezmeden, sadece konuşarak ya da otomatik olarak destek alabilecek. Biz bu altyapıyı Microsoft iş birliği sayesinde güvenli ve ölçeklenebilir bir temele oturttuk” ifadelerini kullandı. Böylece Can.ai yalnızca yanıt veren değil, aynı zamanda empati kurabilen, öğrenen ve öngörüde bulunabilen bir yapay zekâ olarak tanımlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...